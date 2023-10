'Me niegan la preclusión y ordenan llevarme a juicio': expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe aseguró en la tarde de este jueves 5 de octubre que le negaron la preclusión e irá a juicio en medio del proceso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.



"Me niegan la preclusión y ordenan llevarme a juicio", dijo el jefe del Centro Democrático en su cuenta de X (antes Twitter) al reaccionar a versiones de prensa sobre la audiencia que se llevará a cabo este viernes.



El exmandatario, además, dio declaraciones a periodistas en Cartagena, donde participó en un foro de seguridad, que lo llevarán a juicio pero criticó el proceso en su contra y dijo que desde un principio empezó con vicios.



Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá, donde se llevará a cabo la audiencia, aseguró que la decisión solo se conocerá hasta este viernes 6 de octubre a las 2 p. m. cuando se conocerá la decisión oficial y el sentido del fallo.



Uribe dijo, además, que "hoy me crean otro obstáculo para seguir en esta tarea democrática, pero procuraremos continuarla".



"Al llegar a Cartagena para participar en este foro leo la noticia de que el Tribunal de Bogotá niega la preclusión y ordena que me lleven a juicio. La recibo con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte, para que la Corte la examinara en el ejercicio de su competencia", dijo el exmandatario a periodistas en la capital de Bolívar dando por hecho las versiones de prensa.

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve (derecha) ha sido una ficha clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

Y señaló que esperaba que la "unanimidad de los testigos permitiera que se fallara a mi favor".



"Pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información para engañarla. Por favor. Ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar mi afirmación, de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos, simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaran a mí de que personas como el senador (Iván) Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente si eso era verdad. Pero, a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio", complementó el jefe del Centro Democrático.

¿Por qué hay un caso judicial contra Uribe?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se encuentra en un proceso judicial por presunta manipulación de testigos a través del abogado Diego Caena, quien habría buscado que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se retractara de haber asegurado que Uribe tenía nexos con paramilitares.



Uribe es señalado presuntamente de haber ofrecido supuestos beneficios jurídicos, así como dinero, para que se cambiaran dichas versiones.

El abogado Diego Cadena.

Sin embargo, la defensa del exjefe de Estado ha insistido durante más de cinco años que el también exsenador no nunca le pidió a su abogado que fuera a sobornar a exparamilitares en la cárcel.



“Yo no estaba buscando que se sobornara a testigos: ni autorizando el soborno de testigos, ni pidiendo que se mintiera. También estoy seguro de que el doctor Cadena nunca pidió que se mintiera o se callara", aseveró el exjefe de Estado durante una de las audiencias en marzo de este año.

Álvaro Uribe expuso un cuaderno de notas durante la intervención en su audiencia de preclusión.

Y señaló que "debe quedar claro que yo no autoricé giros, que lo supe tardíamente y que lo reproché. El doctor Diego Cadena siempre ha sido repetitivo. Y en mi alma le creo. Ojalá él lo pueda demostrar en el juicio que se está adelantando".



Asimismo, reiteró que "nunca he gestionado traslados de cárceles. No he manejado el Inpec, ni en los gobiernos que presidí, ni en el gobierno de oposición, ni en el Gobierno del expresidente Duque que respeté bastante".



Y según la Fiscalía y la Procuraduría, no hay pruebas que vinculen al exmandatario con manipulación de testigos.



