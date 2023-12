'Sinvergüenza': expresidente Álvaro Uribe rechaza nuevos señalamientos de Mancuso

Después de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sugirió en una entrevista que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe en el Ubérrimo, la finca del exmandatario ubicada en Córdoba, este rechazó las afirmaciones y dijo que tendrán que probar dichos encuentros.



"Mancuso, sinvergüenza, antes decía que cuando pasaban por el Ubérrimo no miraban porque yo no ayudaba", dijo el jefe del Centro Democrático.



(Lea: Iván Name: ‘No vamos a tramitar la reforma de la salud de manera apresurada en Senado’)

Según el expresidente, su finca está cruzada por vías públicas y la casa está sobre una vía, donde usualmente dejan los carros de los visitantes, "inclusive de la Fuerza Pública como lo hizo el coronel Suárez cuando fue a preguntar por mi seguridad", afirmó.

Mancuso, sinvergüenza, antes decía que cuando pasaban por el Ubérrimo no miraban porque yo no ayudaba. Esta finca está cruzada por vias públicas y la casa está sobre una via, donde usualmente dejan los carros de los visitantes, inclusive de la Fuerza Pública como lo hizo el Cr… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 17, 2023

Y agregó que Mancuso, quien está en Estados Unidos y durante los últimos meses ha dado varias declaraciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -fue admitido-

"tendrá que probarme que pasó de la calle, que conversó conmigo, cuando siempre dijo lo contrario. Sobre la reunión negada por el propio coronel Suárez el bandido respondió a una pregunta ante fiscales que no hablamos de paramilitarismo en Antioquia. Dos razones le mandé: extradición y denuncias penales, aquí y en USA".



Por último, aseveró que "cuando la visita de Suárez, 1995 con posibilidad hasta agosto de 1996 que terminó su periodo como comandante de Policía de Montería, en el Ubérrimo existía solamente un campamento sobre la carretera".



(Le puede interesar: ¿Por qué el 2023 fue un tobogán en el Congreso, que marchó al ritmo de las reformas?)

Facebook Twitter Linkedin

Salvatore Mancuso. Foto: Nicole Acuña. JEP

El pronunciamiento del exjefe de Estado se da luego de la publicación de una entrevista en Cambio con el excomandante de la extintas Auc en la que preguntaran "si no me vieron entrar en la brigada, a los batallones, a las bases, a la Policía, al DAS, a todos lados, y si no me vieron alguna vez entrando a la finca de Uribe a reunirme en el Ubérrimo".



Asimismo, señaló que Uribe "me ha mandado razones para que dé una declaración escrita que diga que él no tuvo nada que ver (...) y yo dije: yo declaro, pero la verdad de lo ocurrido".



(En otras noticias: El Eln suspenderá práctica del secuestro, según acuerdos en la mesa de diálogos de paz)



Uribe ha iniciado varios procesos legales en Colombia y en Estados Unidos por declaraciones de Mancuso que lo vinculan con el paramilitarismo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA