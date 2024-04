Álvaro Uribe arremete contra Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en su caso: 'Falta grave a garantías procesales'

Este miércoles, el expresidente Álvaro Uribe Vélez compartió un nuevo video de una "serie de pruebas" que comprobarían un supuesto montaje en su contra para acusarlo ante la justicia en el proceso por presunto soborno a testigos y fraude procesal. En esta ocasión, Uribe arremetió contra el condenado y testigo clave en su caso, Juan Guillermo Monsalve.

El exmandatario se refirió a grabaciones de Monsalve con su antiguo compañero de celda, Enrique Pardo Hasche, señalado de ofrecer dinero a exparamilitares para que se retractaran de acusaciones contra Uribe. Según el líder del Centro Democrático, en esas grabaciones en las que supuestamente Hasche persuade a Monsalve para pasarse al lado de Uribe, no aparece lo que este último decía.

"Monsalve iba a grabar a Pardo Hasche cuando eran dos compañeros de celda, que se supone habían construido amistad y que en esas grabaciones solamente aparece Pardo H quien le decía que se pasara para el lado de Uribe. En las grabaciones no aparece lo que decía Monsalve. Esto muestra el ánimo de montaje de Monsalve y que me acusen, ¡es una falta grave a las garantías procesales, a las garantías de la democracia!", señaló.

Además, el expresidente advierte que nunca conoció a Hasche y que incluso este ha declarado que Monsalve aseguraba haber faltado a la verdad ante el senador Iván Cepeda.

Juan Guillermo Monsalve en juicio. Foto:Archivo: EL TIEMPO Compartir

"Pardo Hasche, a quien nunca he conocido, era compañero de celda de Monsalve. En todas las instancias ha declarado que Monsalve se quejaba insistentemente de haber mentido al senador Cepeda con la acusación de paramilitares a mi hermano y a mí.

Juan Guillermo Monsalve fue condenado en 2008 a 40 años de cárcel por delitos graves, y es clave en el proceso pues afirma haber sido abordado por el abogado de Uribe, Diego Cadena, en un intento por obtener su declaración favorable hacia el expresidente.

Además de esta situación, Uribe se ha quejado en los últimos días de las interceptaciones de la Corte Suprema de Justicia a su teléfono, los pagos de Iván Cepeda a una ONG de Defensa de los Presos Políticos que esta a su vez entregó al condenado Monsalve y de un supuesto complot en el que participó la expareja de Monsalve, Deyanira Gómez.

Juan Pablo Penagos Ramírez

POLÍTICA