El expresidente Álvaro Uribe Vélez arremetió este jueves contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tildándolo de sinvergüenza, bribón y cobarde.



"Alcalde sinvergüenza, bribón, no sea cobarde poniendo a su señora Diana a insultar, no la utilice para que le tape sus robos", trinó el jefe del Centro Democrático, quien ha sido uno de los principales críticos a la administración de Quintero y quien buscará, a través de su partido, ganar la Alcaldía de Medellín en las regionales de este año.



(En contexto: Álvaro Uribe y Daniel Quintero se enfrentan en Twitter: ¿cuál es el motivo?)

La polémica se inició cuando Quintero reveló que durante la administración de Federico Gutiérrez la Fundación Presencia Colombo Suiza, que en su junta tenía a la familia Uribe, dijo el alcalde, "recibió contratos de buen comienzo por 12 mil millones de pesos. Contratación directa".



Frente a esto, el expresidente aseguró que solamente a un "bribón" se le ocurre comparar esta corporación, que ha servido a Medellín, con su gobierno ladrón. Y aunque no relacionó el trino del alcalde, sin duda el comentario iba dirigido a él.



(También: ¿Qué hay detrás de las renuncias de altas funcionarias del gobierno Petro?)

En la administración de Fico, la Corporación Presencia que en su junta directiva tenía a la familia Uribe recibió contratos de buen comienzo por 12 mil millones de pesos. Contratación directa.https://t.co/UXGdR6M25R pic.twitter.com/2lykf92W9W — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 8, 2023

Este último comentario generó una serie de comentario tanto de Quintero como de su esposa, Diana Osorio, quien es la principal escudera del alcalde de la capital de Antioquia.



"Solamente a un bribón le cuesta aceptar la cooptación política que tenía el programa de primera infancia en Medellín. Solo con llamadas de recomendados accedían a más contratación, manejaban a Medellín como a la finca. No somos tus mayordomos", escribió Osorio.

Solamente a un bribón le cuesta aceptar la cooptación política que tenía el programa de primera infancia en Medellín. Solo con llamadas de recomendados accedían a más contratación, manejaban a Medellín como a la finca. No somos tus mayordomos. pic.twitter.com/WwrZM6Uavv — Diana Osorio (@diamaov) February 8, 2023

Y Quintero, por ejemplo, aseveró en Twitter que el uribismo es un cáncer en metástasis.



Tras una serie de trinos, finalmente Uribe arremetió contra Quintero y su esposa, tildándolo de bribón. Frente a esto, Osorio le respondió el último trino a Uribe diciendo que en su casa a las mujeres no les toca pedir permiso para opinar.



(Le puede interesar: Roy Barreras borra trino tras discusión con congresista del Polo: ¿Qué pasó?)

Alcalde sinvergüenza, bribón, no sea cobarde poniendo a su señora Diana a insultar, no la utilice para que le tape sus robos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 9, 2023

"Quizá en tu casa a las mujeres les toca pedir permiso para opinar. En la mía no".



Uribe y Quintero se han enfrentado en múltiples oportunidades en Twitter, a pesar de que se tienen bloqueados hace ya un buen tiempo. El expresidente ha tildado al alcalde de “mentiroso, un mal administrador y un desastre”. Y Quintero ha dicho que el jefe del uribismo "quiere que volvamos a la política de las convivir, los falsos positivos y la operación Orión. Eso no va a pasar en nuestra administración”.



Este último choque comienza a calentar los motores de lo que será la campaña para la Alcaldía de Medellín. Quintero tiene varios nombres para seguir su legado, como Esteban Upegui, primo de su esposa, y Uribe aún no tiene candidato pero ya se está moviendo para buscar que su partido gane por primera vez la Alcaldía de Medellín.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA