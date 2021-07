Uribe a manifestantes en Cuba: 'todo el apoyo a ustedes en esa lucha'

"Queridos amigos de la resistencia cubana. Habla Álvaro Uribe Vélez. Todo el apoyo a ustedes en esa lucha", con esas palabras el exmandatario empieza un video que publicó en sus redes sociales este viernes en el que envió un mensaje a los jóvenes y a los manifestantes que han salido a las calles de Cuba.



El expresidente aseguró que cuatro generaciones de cubanos han sido "totalmente anuladas", por el "socialismo, el Estado todopoderoso y excluyente".



Pero advierte que "los cubanos se han dado cuenta que muchos países democráticos han avanzado", no obstante, "esa isla encantada no ha podido avanzar por el socialismo".



El mandatario aseguró que la democracia y la libertad permiten resolver los problemas sociales, mientras el "socialismo no permite que fluyan las ideas ni las alternativas".



De este modo, apuntó que "ojalá Cuba, con el valor civil de sus ciudadanos consiga la democracia. Toda la solidaridad".



En una serie de trinos, Uribe también afirmó que mientras en la democracia "las familias pueden hacer ahorros para gastar en dificultades; la empresa privada fuerte es el gran ahorro que puede pagar impuestos para atender emergencias sociales como la pandemia", en el socialismo no hay ni "ahorro familiar, ni empresa privada, economía estatal de miseria".



Además, alertó en que "el socialismo cabalga sobre la violencia; en Cuba para mantener la dictadura comunista y en Colombia para implantar algo parecido".



Las redes wi-fi privadas y en espacios públicos no dejaron de funcionar en Cuba, aunque con restricciones intermitentes de WhatsApp. Foto: Mariscal Mariscal. EFE

De otro lado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuestionó este viernes la preocupación del mandatario de EE.UU., Joe Biden, sobre la crisis en la isla tras las protestas antigubernamentales del domingo y sostuvo que Washington "ha fracasado en el empeño de destruir a Cuba".



Si Biden "tuviera sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar las 243 medidas aplicadas por el presidente Donald Trump, incluidas las más de 50 impuestas cruelmente durante la pandemia, como primer paso para el cese del bloqueo", escribió Díaz-Canel en Twitter.



"EE. UU. ha fracasado en el empeño de destruir a Cuba a pesar de que, para conseguirlo, ha malgastado miles de millones de dólares", aseveró.



