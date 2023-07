Colombia está a tres meses de ir a las urnas de nuevo. El próximo 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales para escoger a los próximos gobernadores, alcaldes, concejales, ediles y diputados.



Sin embargo, son diversos los sectores que, a tres días de que se cierren las inscripciones, han alertado porque por presión de grupos armados en algunas regiones algunos candidatos no se han podido postular.



El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, señaló en sus redes sociales: "En muchas zonas nuestros votantes no pueden tener candidatos, ni hacer campaña. Esto por “orden” de grupos violentos, de todos los que existen. No es nuevo pero el mapa ha aumentado".

La alerta del exmandatario se suma a los llamados que ha hecho la Misión de Observación Electoral (MOE). Este 25 de julio, en un comunicado, reiteraron "la importancia de que todas las organizaciones políticas puedan inscribir sus candidatos y hacer campaña en condiciones de seguridad".



Mencionaron el caso, precisamente, del Centro Democrático, el partido liderado por Uribe. Señalaron que en el departamento de Norte Santander, debido a amenazas, no ha podido inscribir candidaturas en los municipios de El Tarra, Sardinata, Tibú, Convención, El Carmen, Hacarí, La Playa de Belén, San Calixto, Teorama, Bucarasica y Ragonvalia.



De acuerdo con Jairo Oviedo, coordinador regional de la MOE de ese departamento, “en Colombia no puede haber territorios vedados para ningún candidato de ningún partido político, por lo que es necesario que las autoridades competentes brinden las condiciones para hacer proselitismo en todo el país”.



Las elecciones regionales serán el 29 de octubre. Foto: iStock/ Registraduría

Y añadió que “el panorama de seguridad en el departamento da cuenta de la presencia de grupos armados ilegales en 24 municipios".



Según el reporte de la MOE, con corte a 29 de junio de 2023, se han presentado 18 agresiones contra liderazgos políticos, sociales y comunales. De estos, 7 estuvieron dirigidos contra liderazgos políticos. Y los partidos Colombia Humana, de la U y Liberal fueron víctimas de 2 hechos cada uno y el partido AICO de un hecho.



Finalmente, la MOE, en su comunicado, reiteró la importancia de que en las actuales mesas de diálogo con las diferentes agrupaciones armadas se incluya cómo un punto innegociable el respeto irrestricto a los derechos políticos, al respeto del cese al fuego y la adopción de las garantías necesarias para hacer proselitismo a lo largo de todo el país. Asimismo, indicó que es muy importante la presencia de la oficina del Alto Comisionado para la Paz en las Comisiones de Seguimiento Electoral que se están realizando.



