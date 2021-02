Uribe acusa a Quintero de fomentar 'odio de clases'

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez señaló al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, de fomentar el odio de clases: "La Alcaldía emprendió un discurso de odio de clases contra las empresas antioqueñas que le han servido bien al tejido social de Medellín, cuyos problemas sociales necesitan más empresa privada", dijo.

El señalamiento es un punto adicional en la confrontación que mantienen abierta el jefe del gobernante partido Centro Democrático y la primera autoridad de la capital paisa. En el centro de la discusión está el manejo dado por la actual administración a EMP.

Uribe incluso llegó al punto de pedirle al gobierno del Presidente Iván Duque que intervenga la empresa. El Jefe del Estado rechazó esta propuesta mientras que el burgomaestre respondió con ironía al comparar a Uribe con el chavismo:



“Esas propuestas de expropiación de empresas rentables son más parecidas a lo que hacían Maduro y Chávez en Venezuela. Aquí, mientras yo sea el alcalde de Medellín, voy a defender a EPM y seguirá siendo pública”, dijo.



En la mañana de este miércoles, Uribe dio un paso adelante y desde su cuenta de Twitter lanzó severas críticas contra Quintero:



"Agosto/20 calificadoras de riesgos bajaron a EPM la calificación BBB- por violar el Gobierno Corporativo, se hizo una reclamación de 9 billones a constructores de HidroItuango sin informar a la Junta cuyos miembros renunciaron", inició Uribe su seguidilla de trinos.

"La alcaldía acusó de corruptos a los miembros de junta y de estar allí para favorecer empresas privadas. Temeridad e injusticia con personas honorables", agregó.



"La Alcaldía emprendió un discurso de odio de clases contra las empresas antioqueñas que le han servido bien al tejido social de Medellín, cuyos problemas sociales necesitan más empresa privada. Este tipo de acusaciones fueron el anticipo de expropiaciones en Venezuela", aseguró.



"Hace pocos días calificadoras amenazaron con una nueva baja de calificación, a BB+ que equivale a perder el grado de inversión. El motivo es la persistencia en violar Gbno Corporativo", dijo el expresidente Uribe.

El dirigente del Centro Democrático alertó de las consecuencias para otras regiones del país de lo que ocurra con esta compañía: "EPM es responsable de parte importante del servicio de energía en el Caribe y principal accionista en electrificadoras de Caldas, Quindío, Santander y Norte", explicó.



Hace un par de días, en entrevista con EL TIEMPO, Quintero dijo sobre esta polémica con el expresidente:



“Que no le meta política a esto. Si quiere recuperar el poder en Medellín, que se vuelva a ganar el corazón de la gente. Que mire qué han hecho mal, que no apoye a quienes estaban dañando a la empresa y que no mande mensajes equivocados, porque eso genera pánico económico. Que me deje gobernar, que el alcalde soy yo; yo soy el alcalde de todos los ciudadanos de Medellín, incluido él”, dijo.



