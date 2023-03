El expresidente Álvaro Uribe ha sorprendido a muchos con el giro de algunas de sus posturas. Su relación con el presidente Gustavo Petro, quien fue su principal contrincante en el pasado, por ejemplo ha mejorado notablemente.



En los meses que lleva esta administración, Uribe y Petro se han reunido por lo menos tres veces y el buen ambiente que se ha generado ha llevado a que el exmandatario defienda en público al jefe de Estado.



(Le recomendamos: Álvaro Uribe: ‘Ceses bilaterales igualan al terrorismo con el Estado’)

Así pasó hace poco en un evento con miembros de su partido, el Centro Democrático. Allí les pidió no usar ningún insulto para referirse al jefe de Estado, pues uno de los asistentes llamó a Petro "guerrillero".



Luego del comentario, Uribe señaló: "En mi presencia, ningún insulto al presidente de la República". También dijo: "Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos bien, pero ningún insulto".



Esta semana también les envió un mensaje de solidaridad a dos de los hijos de Petro, Nicolás Alcocer y Andrea Petro. "Yo soy padre y abuelo, mis hijos y nietos han recibido injustamente los ultrajes de algunos adversarios míos. Mi familia ha sentido el dolor", aseguró.



Después agregó: "Por eso me solidarizo con las palabras de Nicolás Alcocer Petro y de Andrea Petro". Y es que ambos han asegurado que los han maltratado a través de redes sociales por el caso de su hermano, Nicolás Petro Burgos.

Yo soy padre y abuelo, mis hijos y nietos han recibido injustamente los ultrajes de algunos adversarios míos. Mi familia ha sentido el dolor.



Por eso me solidarizo con las palabras de Nicolás Alcocer Petro y de Andrea Petro — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 13, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Alcocer Petro y Álvaro Uribe. Foto: Instagram: @n.alcocerpetr006F /Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

En medio de estos giros y defensas, el expresidente sorprendió con otras palabras. En este caso, relacionadas con los miembros de las Farc que se desmovilizaron tras el acuerdo al que se llegó con esa exguerrilla en La Habana, en 2016.



Uribe fue uno de los principales críticos de dicho acuerdo y uno de los líderes que promovió el no en el plebiscito del 2 de octubre de ese año. Por años ha manifestado sus reparos con el hecho de que los excombatientes que cometieron delitos graves no paguen cárcel. Incluso, sigue manifestando críticos con el cese del fuego bilateral que podría acordarse en el actual proceso con el Eln.



Sin embargo, en este año electoral, se conoció una declaración que sorprendió a muchos. En un evento en Caquetá manifestó: "Tengo que decirles esto con todo cariño. Si hay un desmovilizado de las Farc que ha reconstruido su vida y quiere el aval del Centro Democrático, denle ese aval".

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Álvaro Uribe junto a miembros de su partido. Foto: Centro Democrático

El líder natural de dicha colectividad les abrió la puerta así a excombatientes que deseen participar en las elecciones regionales de este año con el aval del CD. Eso sí, si no han incurrido en ningún "delito atroz".



"Alguien me preguntó públicamente si este partido político le podría dar aval a un reinsertado de las Farc, entonces me sorprendió, porque si esa persona reinsertada de corazón no ha incurrido en algún delito atroz, secuestro o violación de niños, denle ese aval, porque este es un partido democrático, humanístico diseñado para el servicio de todos los colombianos", concluyó el expresidente.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA