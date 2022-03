Tras las elecciones al Congreso, celebradas el pasado 13 de marzo de 2022, han surgido algunas dudas frente al conteo de los votos. De hecho, el Pacto Histórico denunció que no fueron reportados sufragios a su favor en varias mesas electorales de todo el país y otro tipo de irregularidades.

Ante los señalamientos, el registrador nacional, Alexander Vega, reconoció que en los formatos E-14 hubo irregularidades que podrían haber entorpecido el escrutinio y que, por lo tanto, se solicito al Consejo Nacional Electoral el conteo voto a voto.

"Dichas irregularidades están siendo subsanadas por parte de las comisiones escrutadoras y serán puestas en conocimiento de la Fiscalía para que a la mayor brevedad se investiguen y sancionen estas actuaciones", explicó Vega.



Frente a las declaraciones del registrador, el candidato a la presidencia Gustavo Petro aseguró que no participará en más debates hasta que no se garantice la transparencia electoral, pues, según él, el reconteo de los votos físicos puede incrementar el riesgo de fraude.

ALERTA



Donde ya terminaron escrutinios, la mayoría de mesas, los votos están en poder del CNE de mayoría uribista y de registradores departamentales, de mayoría uribista. No hay cadena de custodia transparente para esos votos.



El reconteo sin transparencia es fraude — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2022

Ante las declaraciones del líder del Pacto Histórico, Álvaro Uribe Vélez recriminó la posición de Petro e insinuó que quiere "robarse las elecciones" al impedir el reconteo de los sufragios.



"Dr. Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse tramando acusaciones de fraude en contra de quienes pedimos cuentas claras", escribió el presidente en su cuenta de Twitter.



De acuerdo con el líder del Centro Democrático, no se puede pretender que aparezcan nuevos votos a favor del Pacto Histórico y las demás bancadas no lo cuestionen.



"¿Qué pretende el señor Petro? Que aparezcan 500 mil votos, abrumadora mayoría en su favor, y nada preguntemos... ¿Por qué teme al reconteo transparente?", añadió Uribe.



Dr Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse tramando acusaciones de fraude en contra de quienes pedimos cuentas claras pic.twitter.com/PxjdX7l6Lr — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 22, 2022

