Álvaro Leyva y Carolina Corcho denunciaron que sus cuentas de Whatsapp fueron hackeadas

En las últimas horas, el canciller suspendido, Álvaro Leyva, y la exministra de Salud, Carolina Corcho, denunciaron que sus cuentas de Whatsapp fueron hackeadas.

Leyva hizo pública la situación este 14 de marzo a través de su cuenta de X y pidió que no se atiendan mensajes de su anterior número telefónico. "¡Atención! Hackearon mi celular +573212414110 y mis cuentas de Whatsapp y otras redes. Favor no atender mensajes de ese número. No soy yo el que escribe", comentó el ministro de Relaciones Exteriores suspendido por la Procuraduría.

Por su parte, Corcho denunció su hackeo el pasado 13 de marzo, también en X. "Informo que ha sido hackeado mi Whatsapp, les solicito hacer caso omiso de mensajes que se envíen desde este", dijo.

Sin embargo, ayer, 14 de marzo, dio a conocer que ya había solucionado la situación. "He recuperado mi cuenta de WhatsApp, que estuvo en manos delincuenciales por varias horas. Se han interpuesto las respectivas denuncias. Muchas Gracias por su difusión", escribió.

