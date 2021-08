Álvaro Hernán Prada denunciará a magistrados de Corte Suprema

El exrepresentante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, anunció en las últimas horas que denunciará por prevaricato a los magistrados de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por el caso que lleva en su contra por presunta manipulación de testigos, que fue derivado del proceso del expresidente Álvaro Uribe.

Hace unos días, además, Prada hizo una reflexión sobre su caso y la intervención que hizo el fiscal delegado, Gabriel Jaimes Durán, en la audiencia de preclusión en el proceso del exmandatario Álvaro Uribe, y advirtió que el ente acusador fue claro en señalar en esa diligencia judicial que él no buscó a Juan Guillermo Monsalve para una retractación sobre afirmaciones lanzadas contra Uribe.



“La Fiscalía General de la Nación ha hecho un gran trabajo, un trabajo serio, recopilando todo el acervo probatorio y ha dejado claro que el expresidente Álvaro Uribe y yo somos inocentes, no entiendo por qué el magistrado César Reyes me ha tenido tres años en un proceso sin argumentos”, advirtió Prada en el video.

El fiscal Gabriel Jaimes ha recopilado todo el acervo probatorio que demuestra mi inocencia y la del expresidente @AlvaroUribeVel. No entiendo por qué el magistrado César Reyes me ha tenido tres años en un proceso sin argumentos, violando mis garantías pic.twitter.com/s6sfyVchz3 — Álvaro Hernán Prada (@ALVAROHPRADA) August 5, 2021

