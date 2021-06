¿Nuevas pullas desde el Gobierno para Petro?

Sin mencionarlo de manera directa, desde el Gobierno Nacional hubo una respuesta al senador Gustavo Petro y a su "alocución" de este miércoles en la que rechazó los bloqueos y de nuevo se refirió al paro nacional



Petro señaló que "el paro no es para la violencia, no es contra la Policía, no es para extender la enfermedad, es contra la reforma tributaria”.



Le puede interesar: Fajardo ironiza por las alocuciones de Petro

El encargado de responder a estos planteamientos fue el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, quien sin mencionar a Petro, habló de "lobos con piel de oveja".



"Demagogos salen a decir que están en desacuerdo con violencia, disturbios y bloqueos, al mismo tiempo que siguen difundiendo un discurso mentiroso que crea las condiciones para que la violencia, los disturbios y los bloqueos se mantengan", señaló Guarín en un mensaje que fue entendido como dirigido para el senador de la Colombia Humana.



Le puede interesar: En este momento no haría una consulta con el CD': Peñalosa





POLÍTICA