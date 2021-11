¿Por qué Alirio Barrera se convirtió en revelación del Centro Democrático?

De infarto se ve esta última semana en la contienda por representar el Centro Democrático en las presidenciales del 2022. Aunque ya está acordado el método para la selección, el cual será a través de encuesta, hasta hoy no hay nada escrito, no está claro quién se quedará con el aval uribista.



En el marco de esa contienda algo que ha llamado la atención es la favorabilidad que ha venido ganando el exgobernador de Casanare Alirio Barrera, desde el día uno hasta hoy, casi un mes y medio después.

Y si bien en el partido insisten en que no se están contratando encuestas diferentes a las dos oficiales, en diversos medios de comunicación se han revelado sondeos que estarían siendo financiados por empresarios, congresistas y militantes del Centro Democrático.



El punto es que estas mediciones, Alirio Barrera pasó del 2 % de reconocimiento a cifras que superan el 28 por ciento.



Visto así, el domador de caballos estaría muy por encima de varios de los aspirantes presidenciales que hoy tiene el Centro Democrático. Y eso es un secreto a voces en el partido.



En la contienda por tener el aval del uribismo, además de Barrera, están María Fernanda Cabal, Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia y Rafael Nieto.



Pero ¿qué tiene este campesino para estar despertando tantas pasiones entre los seguidores, no solo del Centro Democrático, sino también en otros sectores?



Uno de los temas que más ha llamado la atención es la historia de vida de Barrera. Este hombre nació en el campo y desde niño sufrió el desplazamiento producto de la violencia. Al haber andado sus primeros años en tan precarias condiciones lo ha hecho ver como ‘un candidato de pueblo’.



A su historia se le suma haber sido catalogado en su momento por varios medios y organizaciones como el mejor gobernador del país, una buena fama que lo puso en la lupa de la opinión pública. Todo esto sustentado en buena medida en el hecho que saneó las finanzas del Departamento.



A esto se agrega que Alirio representa la parte más moderada del Centro Democrático, sin perder algunos elementos claves del uribismo como es su defensa de los temas de seguridad.

Alirio Barrera, precandidato del Centro Democrático Foto: Archivo particular

Propuestas como el desarrollo industrial del campo, oportunidades para los jóvenes, programas sociales, mano dura con los grupos al margen de la ley y perseguir a la delincuencia común lo ubican como un político con propuestas a la vanguardia.



Su pasión por el campo y los caballos, su comunicación coloquial y manera de ser desparpajada han hecho que sectores políticos hagan memoria de los inicios proselitistas de la figura que llevó a Álvaro Uribe a ser presidente de Colombia.



Barrera está convenido que su cercanía con las comunidades, luego que se abriera la encuesta a las personas del común y no solo a los militantes del Centro Democrático, le ha ayudado al repunte.



Esta semana será definitiva para los intereses de los precandidatos del CD, y hasta el momento, lo único claro es que Alirio Barrera, quien comenzó prácticamente como un desconocido a nivel nacional, hoy se ha convertido en un candidato fuerte que tiene la posibilidad de ganarse la encuesta. Y eso tiene nervioso a más de uno y emocionado a otro poco.



Tal vez fue por eso que el propio expresidente Álvaro Uribe decidió este fin de semana recibir en su casa de Rionegro a Barrera. Montaron a caballo, hablaron de política y eso se sintió como un claro guiño del jefe del Centro Democrático al exgobernador de Casanare.

