Luego de que Jhonier Leal confesara que fue el responsable del doble homicidio de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, el candidato al Senado del Centro Democrático, Alirio Barrera, planteó la posibilidad de aplicar la "pena de muerte" en el país para estos casos.



“Lástima que en Colombia no exista la pena de muerte para una porquería de esas. En cualquier país donde esto sucediera, no merecía más. Pienso que es lo peor, un criminal pasado ya de la raya, donde la justicia ni siquiera le llegará a dar un castigo como se lo deberían dar”, afirmó Barrera.



Barrera, quien alcanzó a ser precandidato presidencial en esta campaña, también aseguró que no se debería hacer ningún tipo de acuerdo ni ofrecer una rebaja de pena para estos crímenes, sino que, por el contrario, deberían "castigarlos de la peor manera".



"Lo que hay que darles es duro y castigarlos de la peor manera que tenga la justicia colombiana”, puntualizó.



Cabe resaltar que, aunque aún no se conoce la pena que pagaría Jhonier Leal, EL TIEMPO informó que podría recibir alrededor de 45 años de cárcel, los cuales se podrían reducir hasta la mitad por la aceptación de los cargos.



Igualmente podría redimir con trabajo y estudio parte de la pena desde su sitio de reclusión.



