Alirio Barrera, precandidato del que están hablando en el uribismo

En el primer foro de los precandidatos del Centro Democrático, realizado este fin de semana de manera presencial en Bogotá, para sorpresa de muchos, el exgobernador del Casanare Alirio Barrera mostró que puede ser el David en esta competencia de varios Goliat por quedarse con el aval del partido para la Presidencia.



El llanero, quien viajó desde Yopal con solo seis personas de su equipo, se llevó los aplausos y su salida del evento fue en medio de personas que pedían una foto o una cita o liderar alguna reunión para el precandidato por alguna parte del país.



Y es que el tema trascendió a las redes sociales, donde Barrera, un domador de caballos del Casanare, tuvo un reconocimiento muy amplio.



De hecho, horas antes, a través de un sondeo realizado por Argiro Castaño, uno de los twitteros más reconocidos del uribismo, se presentó lo que parece ser una fotografía del momento político en el interior del Centro Democrático de cara a la consulta de dicho partido.



Fueron unos 31.800 votos los que arrojaron que la precandidata presidencial María Fernanda Cabal se ubica como favorita con un 52 %, un resultado que parecía predecible por el movimiento que ha generado en redes.



Pero lo que más llamó la atención fue que en el segundo lugar se ubicó el exgobernador de Casanare Josué Alirio Barrera, quien apenas se está ‘desempacando’ en la puja, con un 23 %.



Pero ¿qué tiene este llanero de 44 años para ser ese candidato que empezó a cabalgar desbocado por el aval de su partido y que ya sus copartidarios lo están mirando con mucha atención?



De este candidato de sombrero se ha comentado mucho: que es la carta del expresidente Uribe y su hijo Tomás, que es la carta del uribismo para el 2022, que puede ser la gran sorpresa, en fin; lo único que se puede comprobar hasta hoy, es que este campesino goza de buena reputación tras haber gobernado el Casanare, que ha asegurado “no temer enfrentarse a los cacaos del uribismo” y que “tiene como ventaja frente a sus copartidarios el haber ya gobernado”.



Barrera, según simpatizantes del uribismo, es el único candidato que acerca al Centro Democrático con las necesidades del país, con el ciudadano de a pie; terreno que le urge a la derecha colombiana para acercarse a las masas y que hoy solo parecen capitalizar el centro y la izquierda.



Claro que su postura frente al proceso de paz, no ha caído bien entre sus copartidarios que critican todo lo acordado en La Habana. Sin embargo, el exgobernador señala que “Ya lo que fue, fue; no podemos seguir peleando por los acuerdos y lamentar lo que pasó, vamos es a arreglar lo que pueda arreglarse. El Estado debe garantizar los derechos para todos los actores del conflicto, especialmente las víctimas civiles, la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares”.



En el marco de este primer foro también gustó en su discurso que no plantea divisiones, sino que habla de unir al país en la equidad. “La falta de oportunidades es la incubadora más grande de la delincuencia del país”, resaltó.



Frente a los otros precandidatos, el exgobernador destacó por su discurso dedicado al agro, y cómo no, pues sus orígenes son de campo y conoce la situación de los productores colombianos.



Pero sin duda, lo que más llama la atención de este campesino nacido en Monterralo, una vereda de Aguazul -Casanare, es su origen humilde, pues nació en la pobreza extrema; creció en las calles y a pesar de no haberse formado profesional, en su momento fue calificado como el mejor gobernador.



Por ahora cursa tercer semestre de administración de empresas y él está convencido que su historia de superación aún no ha dejado de escribirse.



