El candidato al Senado por el Centro Democrático, Alirio Barrera, viajó este lunes a Arauca, la siguiente parada de su campaña para llegar al Congreso. No obstante, cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto Santiago Pérez Quiroz, de la capital araucana, vivió minutos de pánico.



Desde la torre de control las autoridades aeroportuarias le alertaron sobre la presencia de tres aeronaves que no se identificaron, al parecer de procedencia venezolana. Por eso, el piloto de la avioneta tipo Cessna que movilizaba al exgobernador del Casanare, tuvo que realizar peligrosas maniobras para evitar ser visualizado por las aeronaves desconocidas, las cuales hicieron varios acercamientos peligrosos.



"Cuando nos disponíamos a aterrizar, nos manifiestan de la Aerocivil que habían tres aeronaves, al parecer venezolanas, que estarían muy cerca al aeropuerto. Nos pidieron tener precaución y sobrevolar hasta que se identificaran. Pasaron 20 minutos y no se identificaban", contó Alirio.



También dijo que al principio les dieron la orden de devolverse, pues no era posible aterrizar dada la situación. "El piloto hizo unas maniobras de sobrevuelo, con lo cual logramos aterrizar sin problemas", indicó el aspirante uribista.



También dijo que en este momento la Aerocivil se encuentran en este momento investigando la procedencia de las aeronaves.



Esta situación se presenta justo a la misma hora en la que medios locales reportan un fuerte enfrentamiento entre elementos armados que se disputan el control territorial en el sitio conocido Matapalo, en el Amparo, Estado Apure, que hasta el momento dejan un número indeterminado de muertos y heridos.



Igualmente habitantes de la Vereda Clarinetero en el municipio de Arauca, informan de explosiones y ráfagas de armas de fuego del lado venezolano.



