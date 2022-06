Alicia Franco es una mujer de 87 años que se autodenomina como "uribista hasta la muerte"; tanto, que fue aspirante al Senado por ese movimiento, pero no le alcanzaron los 3.214 votos que obtuvo en las elecciones legislativas del 13 de marzo de este año y se quemó.

Las palabras 'castrochavismo', 'izquierdismo' y 'socialismo' pululan en sus redes sociales, en las que durante los últimos meses hizo eco de las preocupaciones del sector más conservador de la sociedad colombiana ante el posible triunfo de Gustavo Petro, el mayor contradictor de Álvaro Uribe.

Una de sus publicaciones más populares fue un video en el que aseguró que se iba del país tras el triunfo de Petro. Sus palabras rápidamente se hicieron virales tanto entre los contradictores de Petro como entre sus votantes.

Que tengan que mendigar 200 pesos para comprar un panecito o para comprar una sopita FACEBOOK

TWITTER

"Estoy alistando mis maletas para llevar algo en mi mano. Que no me pase lo que les va a apasar a ustedes, que tendrán que salir por ahí en dos años a mendigar, como le pasó a los venezolanos", exclamó Franco visiblemente apesadumbrada y enojada por los resultados.



(Puede leer: Cabal sobre gobierno de Duque: 'Una mezcla de ingenuidad e inexperiencia').



Y continuó augurando pesares: "Yo me voy con tiempo para que no me toque. Yo no quise darle eso a mi país. Yo quería que mi país siguiera libre, pero ustedes lo echaron a perder".



También insultó a quienes, según ella, sufrirán por echar a perder Colombia: "En dos años nos veremos y se acordarán de mí".

Estoy alistando mis maletas para llevar algo en mis manos. Que no me pase lo que le pasó a los venezolanos. pic.twitter.com/qXhDuL8ZIz — Alicia Franco (@SoyAliciaFranco) June 19, 2022

(Le puede interesar: Egan Bernal no se detiene: 'Una por los petristas y una por los uribistas').

Se retractó y aspirará a la Presidencia

Ahora, habiendo pasado una semana tras las elecciones presidenciales, cambió de opinión. En su más reciente trino, la octogenaria mujer afirmó que, pensándolo bien, no se va de Colombia.



"Estuve pensándolo bien y no me voy a ir de Colombia. Aquí nací y aquí moriré.

Voy a liderar la oposición en Colombia y en 4 años voy a aspirar a la Presidencia", fueron las palabras publicadas en su cuenta de Twitter.

Estuve pensándolo bien y no me voy a ir de Colombia. Aquí nací y aquí moriré.

Voy a liderar la oposición en Colombia y en 4 años voy a aspirar a la Presidencia. — Alicia Franco (@SoyAliciaFranco) June 27, 2022

(Le recomendamos leer: Marbelle se iría del país para seguir su carrera en México).

Usar la edad y la muerte como burla es bajo FACEBOOK

TWITTER

Aunque fueron múltiples los comentarios de burla a raíz del cambio de opinión de Franco y de su aspiración a ser presidenta, también hubo voces que pidieron respeto para ella. Muchas de las críticas se mofaban y predecían que probablemente, por su edad, moriría antes de la elecciones del 2026.



"Muchos diciéndole a la señora que en 4 años estará muerta, con burla y deseo. ¿Cuántos de los que escriben estas bajezas desconocen el poder de la desgracia y la enfermedad? Las contingencias no respetan edades", escribió un usuario de Twitter.

Más noticias de Tendencias

¿Va a asistir a Comic Con Colombia? Esto es lo que debe saber del evento

Confirmado: Netflix anuncia suscripción más barata con publicidad

Los ‘influencers’ que han sido expuestos por querer cosas gratis

Gata sobrevivió a estar 46 minutos en una lavadora tras error de su dueña

Disney y más empresas que cubrirán costos de viaje a personal para abortar

Tendencias EL TIEMPO