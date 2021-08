La ‘encrucijada’ que tiene a los ‘verdes’ al borde de la división

¿Fue flor de un día? La pregunta que gravita en la Alianza Verde inquieta no solo a sus militantes sino a los observadores políticos a quienes les cuesta explicar lo sucedido en tan poco tiempo. En las elecciones locales de 2019 se anotó éxitos incuestionables como la alcaldía mayor de Bogotá.



Entonces se dijo que su programa –con temas que seducen a los jóvenes como el medioambiente– lo convertiría en una fuerza decisiva para las elecciones de 2022. Sin embargo, los desacuerdos de sus líderes lo tienen al borde de una fractura de consecuencias imprevisibles. De hecho, se habla de una escisión.



En las últimas horas, el apoyo público que mostró la representante Juanita Goebertus al exrector de la Universidad los Andes Alejandro Gaviria ahondó la crisis.



La parlamentaria puso una imagen en su cuenta de Twitter con el enunciado “#VerdesConAlejandro”, seguida de la frase “Colombia tiene futuro”, que es la frase que identifica al exrector de los Andes. “A mí Alejandro Gaviria me representa”, apuntó. Además, salió a los medios a reinvindicar su respaldo al nuevo candidato.



Esto molestó a un sector de la colectividad, quienes incluso la acusaron de “doble militancia”.



“Aún el partido Verde no ha definido candidatura propia o apoyo presidencial externo, hacer campaña fuera del verde podría ser doble militancia”, apuntó la representante Katherine Miranda.



En un sentido similar se pronunció el congresista Inti Asprilla, quien aseguró que “así como unas tienen libertad para recogerle firmas a Alejandro Gaviria, otros debemos tener libertad para buscar la unidad sin vetos”.



Camino a la fractura

Las dos opciones que se habían planteado hasta ahora era que los ‘verdes’ se unieran a la llamada Coalición de la Esperanza o al Pacto Histórico, que es liderado por el senador Gustavo Petro.



No obstante, tras la imposibilidad de lograr un acuerdo la senadora Angélica Lozano, respaldada por uno de los codirectores de la colectividad, Antanas Mockus, propuso una escisión.



Esto implicaría que una parte del partido se separaría y podría unirse a la convergencia política que decida. El caso más reciente de esta figura se dio en el Polo, donde el senador Jorge Robledo y los militantes del Moir (una tendencia política que había en el partido) se marcharon y obtuvieron personería jurídica para el movimiento Dignidad, mientras el Polo se mantuvo con los demás militantes.



Robledo y quienes se fueron con él consiguieron personería debido, entre otras cosas, a que tenían la mitad de los votos que obtuvo el Polo en 2018.



No obstante, según le dijeron a EL TIEMPO varios miembros de la bancada, si bien la escisión es una posibilidad, no puede ser la única. “Dividir el partido para nosotros no es una opción. Creemos en la diversidad, en el consenso, en construir en la diferencia”, dice Katherine Miranda, quien es partidaria de que el partido se acerque al Pacto Histórico, que lidera Gustavo Petro.

Por su parte, el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, quien es más cercano a ir a la Coalición de la Esperanza, cree que una escisión debe ser “la última opción”.



“Hoy es una alternativa que ha sido propuesta y que para un sector es el único camino; pero para mí es el último. Es la opción Z. Creo que debemos explorar todas las posibilidades que permitan mantener a la Alianza Verde unida”.



La idea de una división formal del partido genera temor en los militantes, pues podría poner en riesgo la personería jurídica de la colectividad en 2022, más cuando los ‘verdes’ ya no contarán con los 500.000 votos que aportó Antanas Mockus en las elecciones legislativas de 2018.

¿Qué viene?

Por ahora, los ‘verdes’ adelantan una encuesta nacional a ciudadanos afines para consultar sobre el rumbo que debería tomar el partido para 2022, y tomarán esto como base para la decisión final.



“Y se adelantará una consulta paralela con los funcionarios electos a nivel nacional por el partido Alianza Verde (unos 1.400), frente a la misma pregunta anterior y además consultando cuál sería la mejor vía: escisión, libertad en el partido o decisión única”, explicó el concejal de Luis Carlos Leal.



Entre los sectores afines hay preocupación porque temen que la crisis se expanda y afecte a todo el centro y a la izquierda para obtener la presidencia en 2022. Recuerdan que en 2018, las divisiones permitieron que llegara a la presidencia la centroderecha.

La ‘terna verde’



Esta semana los senadores Sandra Ortiz y Antonio Sanguino y el exgobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya lanzaron la llamada ‘terna verde’, una convergencia que busca escoger un aspirante que llegue a ser la apuesta presidencial de Alianza Verde al 2022.



Los tres precandidatos realizaron la presentación del proyecto político en compañía de César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, firma que realizará una encuesta por etapas al final de la cual se conocerá un ganador, cuyo nombre será puesto a consideración de las directivas de Alianza Verde para la entrega del aval.



El propósito de fondo es que si el ganador de esta convergencia es confirmado por las directivas de Alianza Verde, entre a la Coalición de la Esperanza en la consulta de la que se ha venido hablando para marzo de 2022 y de la que saldría el nombre a la primera vuelta presidencial.



En sus presentaciones, los tres han reiterado, una y otra vez, la necesidad de la unión. Sin embargo, comenzaron el proceso sin los demás líderes que han manifestado su intención de llegar a la presidencia a nombre de los ‘verdes’, los senadores Iván Marulanda y Jorge Londoño y el exgobernador de Nariño Camilo Romero.



En este sentido, Amaya explicó que Marulanda está pensando si sigue en los ‘verdes’ o regresa al Nuevo Liberalismo, partido del que fue uno de sus fundadores y cuya personería jurídica revivió. Y en cuanto a Londoño, afirmó que el senador dijo recientemente “que ninguno de los seis tiene opciones reales”.



Por su parte, Camilo Romero va por su lado y también empezó su travesía en la que ha dicho que no es partidario de que los ‘verdes’ lleguen a la Coalición de la Esperanza. En conclusión, caminan en direcciones contrarias y el brillo del triunfo en 2019 luce, por ahora, opaco.



POLÍTICA

