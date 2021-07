La ‘encrucijada’ que enfrenta Alianza Verde

En la Alianza Verde la discusión está a flor de piel. ¿La razón? La escogencia de un candidato único a la presidencia ha agitado las aguas en la colectividad. No solo por los intereses de los precandidatos sino porque esta decisión podría definir si los ‘verdes’ van a parar a la Coalición de la Esperanza o al Pacto Histórico.

Hoy la dirección nacional se reunirá para definir el camino por tomar. De entrada hay dos propuestas sobre la mesa para escoger un solo candidato entre Antonio Sanguino, Iván Marulanda Gómez, Carlos Amaya, Camilo Romero, Jorge Eduardo Londoño y Sandra Ortiz.



Una de las propuestas, hecha por la senadora Angélica Lozano, busca escoger el candidato en un mecanismo que mezcle una encuesta y una votación interna, con esto se evitaría que fuerzas externas, especialmente el petrismo, influyan en la decisión.



Esto permitiría que el elegido vaya en marzo –cuando son las elecciones legislativas– a una consulta con otros sectores, que por lo pronto sería la Coalición de la Esperanza.

“Debemos escoger a la mejor opción y que ese candidato vaya a consulta. No podemos desaprovechar la oportunidad de hacer una consulta que nos unifique con otros sectores alternativos para poder derrotar a los mismos de siempre”, manifestó Lozano.



Mientras tanto, el exgobernador de Nariño Camilo Romero propuso que se use la fecha de marzo pero para hacer una consulta interna entre los seis candidatos ‘verdes’ y que de ahí salga el candidato único. Es decir, podría votar cualquier ciudadano.



“Les agarró el afán por definir candidatura verde, antes no querían. Bueno, tendrá que ser con el mecanismo más democrático. La consulta en marzo es el mejor camino para la Alianza Verde”, apuntó Romero.



Según le dijo una alta fuente de la Alianza Verde a este diario, detrás de este pulso está el hecho de que “si recurrimos al mecanismo que propone Angélica (Lozano) la mayor fuerza la tiene el exgobernador (Carlos) Amaya, pero si nos vamos a consulta interna en marzo, todo es favorable para Camilo Romero, porque ahí puede intervenir el petrismo”.



De acuerdo con lo que se maneja dentro de la colectividad, una victoria de Camilo Romero podría acercar a los ‘verdes’ más hacia el Pacto Histórico, en el que está Gustavo Petro, mientras que si el elegido es otro de los precandidatos la colectividad se iría con la Coalición de la Esperanza.



Entre quienes promueven que la Alianza Verde se una a la Coalición de la Esperanza están Angélica Lozano y Juanita Goebertus, mientras que hay sectores más cercanos al Pacto Histórico, donde está Gustavo Petro, como el propio Carlos Ramón González, copresidente del partido, y congresistas como Inti Asprilla.



En el fondo de esta división están las antiguas diferencias entre Petro (hoy en el Pacto Histórico) y Sergio Fajardo (hoy en la Coalición de la Esperanza), que han descartado cualquier posibilidad de alianza entre los dos.



Pero en los últimos días ha surgido otro nombre en este pulso, el del exministro y rector de los Andes Alejandro Gaviria, quien en todo caso hasta el momento ha dicho en público que él no tiene aspiraciones presidenciales.



Sin embargo, hay quiene manifiestan que aún es posible que Gaviria vaya a la Alianza Verde y de ahí a la Coalición de la Esperanza. Argumentan que si previamente los ‘verdes’ llegan al Pacto Histórico, consideran que seguramente el exministro no va a arribar allí.



En todo caso, la eventual llegada de Gaviria a la Coalición de la Esperanza no es tan sencilla, pues ya Jorge Enrique Robledo, quien hace parte de esta convergencia, rechazó su nombre debido a las diferencias que tuvieron cuando el hoy rector fue ministro de Salud.



POLÍTICA