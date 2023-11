En la tarde de este lunes, la bancada de Congreso de la Alianza Verde decidirá si sigue en el Gobierno o si pasa a la independencia. Hay un sector creciente adentro de la colectividad que se inclina posibilidad y ha sido acentuada por cuenta de las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que cuestionó a la colectividad debido a que la burocracia entregada no ha significado apoyos a la reforma de la salud.



(Puede ver: ¿Funcionarios ‘Verdes’ deben salir del Gobierno en caso de que pasen a independencia?)

En medio de la previa a la reunión, el exjefe de gabinete de Claudia López, Luis Ernesto Gómez, advirtió en redes sociales que si los verdes dan un paso hacia la independencia, los miembros de la colectividad que están en el Gobierno deben salir de este. Dicha postura la soportó en el estatuto de oposición, ley 1909 de 2018, específicamente en el artículo 27, que habla sobre las colectividades independientes.



Este artículo establece que para proteger la declaración de independencia, “no podrán ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno” aquellos que en los 12 meses anteriores a la declaratoria “hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno, control y administración de las organizaciones políticas declaradas en independencia” y quienes hayan sido avalados por dichas colectividades.

Si el @PartidoVerdeCoL se declara hoy en independencia, no podrían seguir en sus cargos los excongresistas y exdirectivos verdes que hacen parte del gobierno nacional.



Estatuto de Oposición (Ley 1909) Artículo 27. pic.twitter.com/1fIfNAm79q — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) November 27, 2023

Sin embargo, el texto no hace referencia expresa a los casos en los que un partido es de Gobierno y luego pasa para la independencia. El texto legal no contempló ese escenario, por lo que abre la discusión a distintas interpretaciones.



(Además: Congresistas verdes de Risaralda piden al partido declararse en independencia)





Para Armando Novoa, exmagistrado del CNE, la ley es clara en que “deben retirarse quienes tengan cargos en el gobierno en representación de ese partido”. Este señala el artículo 27, también usado por Gómez para advertir de la posible salida de los Verdes del Gobierno.



Por otro lado, el también exmagistrado del CNE Renato Contreras tiene otra interpretación. Este expresó que en la ley no hay ningún punto que diga sobre los casos de cambios sobre la marcha. “Todo queda a interpretación, una posibilidad es que se extienda y deban renunciar, pero no está en la ley, por lo que podrán decir que como ya están nombrados no aplica la medida de protección”, dijo Contreras.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, causó la crisis en los verdes. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

Además, recordó que la ley dice que solo afecta a los que fueron candidatos o directivos en los 12 meses anteriores a la declaratoria de independencia. Al entrar a ver los cargos posiblemente afectados, solo habría uno que podría ser afectado directamente.



La Alianza Verde tiene al menos cuatro cargos claros en el Ejecutivo: Carlos Ramón González (director del DAPRE), Sandra Ortiz (consejera para las Regiones), Jorge Londoño (director del SENA) y Mauricio Toro (ICETEX).



(Puede ver: 'En el partido Verde hay una crisis que no se resuelve siendo independientes': Ávila)



Los últimos tres fueron candidatos, pero lo fueron para los comicios de 2022, por lo que ya estarían libres de cualquier restricción para acceder a los cargos. El único que podría verse afectado es

Facebook Twitter Linkedin

Petro y González militaron en el M-19. Foto: Cuenta oficial de Twitter @ContacoDapre



Este llegó al gobierno el 26 de abril de este año. Antes de ellos era uno de los tres copresidentes de la Alianza Verde. Esto significa que estaría en la restricción de un año para asumir un cargo en el Ejecutivo. Sin embargo, como se dijo anteriormente, la ley no es específica en estos casos. Además, es uno de los cercanos al presidente, por lo que es poco probable que se le pidiera el cargo en caso de que su partido saliera de la coalición.



Por otro lado, al consultar con credenciales de la Alianza Verde, estos han dicho que todavía no han hablado del tema y que no se tenía en el rada la posible salida de funcionarios si pasan a la independencia.