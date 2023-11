Partido Verde podría definir hoy si se declara independiente: sería con votos secretos

Tras desatarse la polémica por las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que criticó a los verdes por no apoyar las reformas del Ejecutivo en el Congreso, la bancada de este partido podría definir este lunes si sigue haciendo parte de la coalición de gobierno o si deciden dar el paso a la independencia.



Los ocho senadores y 15 representantes verdes están citados para las 3 de la tarde, hora en la que sostendrán la discusión sobre el rumbo del partido; un rumbo que no está escrito, pues hay posiciones encontradas al interior de la bancada.



Y si bien no es una decisión exclusiva de los parlamentarios -el estatuto del partido le otorga esa función de la dirección nacional o al Comité Ejecutivo Nacional en reunión con la bancada del Congreso-, lo cierto es que el voto a favor o no de continuar como parte de la coalición de Gobierno se mantendría en secreto.

Cathy Juvinao, Katherine Miranda y Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: El Tiempo

Ahora bien, algunos congresistas ya han hecho bastante claras sus posturas, como es el caso de las representantes Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Carolina Giraldo en la Cámara. "Le solicito firmemente al @PartidoVerdeCoL declararnos oficialmente en independencia. No podemos cohonestar con la destrucción del sistema de salud ni con las prácticas politiqueras de este gobierno", dijo, por ejemplo, Juvinao.



En el Senado, uno de los promotores de la independencia es el senador Jota Pe Hernández y a su posición podrían sumarse Angélica Lozano, Andrea Padilla, Fabián Díaz y el presidente del Congreso, Iván Name.



Sin embargo, senadores como Inti Asprilla, Ariel Ávila y Ana Carolina Espitia, así como los representantes Santiago Osorio, Martha Alfonso y Olga Lucía Velásquez, se inclinarían por la opción contraria, es decir, mantenerse en la coalición.

Si bien hay votos que aún deben definirse, la disputa está apretada e incluso algunos verdes le dijeron a este diario que no es seguro que la determinación se defina tras la reunión de este lunes.

La situación de los verdes se precipitó luego de las siguientes declaraciones del ministro de Salud el pasado miércoles: "Se salen de la cámara, golpean permanentemente al Gobierno, en fin, yo creo que uno tiene que asumir la posición clara, o está en oposición o están a favor. Es un mensaje a todas las personas que quieran estar, pero uno no puede tener representación en el Gobierno, representación importante a través del Sena, de institutos como el Icetex y hagan oposición", dijo.

REDACCIÓN POLÍTICA