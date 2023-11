Así está la intensa puja en los ‘verdes’ para definir si se declaran en independencia

Los ocho senadores y 15 representantes del partido Alianza Verde están citados este lunes 27 de noviembre, a las 3 de la tarde, para una reunión de bancada en la cual van a discutir si siguen siendo parte de la coalición de gobierno o se declaran en independencia.



La puja interna está intensa, ya que son varias las voces del partido que coinciden en que el número de parlamentarios ‘verdes’ que quieren la independencia ha aumentado en los últimos meses y especialmente después de la tensión que se desató con el Gobierno tras las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, que los criticó por la falta de apoyo a proyectos del Ejecutivo.

Pese a esto, la decisión de ser independientes no está asegurada y nada está escrito. Incluso, algunos ‘verdes’ le dijeron a este diario que no creen que este lunes se vaya a tomar una determinación que cambie el rumbo del partido.



Lo anterior porque el estatuto del partido, en el numeral 24 del artículo 22, señala que la dirección nacional (compuesta por 40 integrantes) tiene la función de “declarar que el carácter sea de oposición, independencia o de gobierno, en los trámites definidos en el Estatuto de la Oposición vigente”. Aunque también indican que pueden "delegar al Comité Ejecutivo Nacional en reunión ampliada con la bancada del Congreso de la República, las decisiones para la aplicación de los derechos derivados del Estatuto de Oposición".

Lo anterior quiere decir que no se trata de una decisión que dependa solo de los congresistas. Por eso algunos señalaron que esta es la primera puja que hay que resolver, porque hay quienes van a pedir que la determinación se tome a partir de los resultados de una votación de los parlamentarios.

Así se lo hizo saber el senador Jota Pe Hernández a este diario. “Somos nosotros los que estamos colocando el pecho por todo lo que sucede en el Congreso. ¿Por qué van a decidir por nosotros personas que ni siquiera fueron elegidas?”, indicó.

Jota Pe Hernández, senador de Alianza Verde

Hernández agregó que será más sencillo tomar la decisión si se hace a través de una votación que involucre solo a la bancada, aunque de ser así, las cuentas están apretadas.



“Antes de que iniciara este Congreso, el partido hizo una reunión para saber cómo se iba a declarar. Solo 3 votamos a favor de la independencia: el representante Cristian Avendaño, el senador Fabian Díaz y mi persona. Hoy ya somos más”, aseguró Hernández.

Por el lado de Senado, varias voces coinciden en que además de Hernández, otros que apoyarían la independencia son Angélica Lozano, Andrea Padilla, Fabián Díaz y el presidente del Congreso, Iván Name. Serían cinco de ocho. Los otros tres, Inti Asprilla, Ariel Ávila y Ana Carolina Espitia, se inclinarían por seguir siendo partido de Gobierno.Aunque Ávila, por ejemplo, en una reciente entrevista con este diario aseguró que “la declaración de independencia del partido, si es que se llegara a dar, no va a cambiar en nada a la situación actual. Habrá gente que seguirá en el Gobierno y otros en oposición, eso no va a resolver la crisis del partido”.

Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde.

Hernández, por su lado, dijo que el cambio de postura sí se debe dar porque, según él, "un partido que lleva 15 años luchando contra la corrupción no puede seguir manteniéndose como partido de un gobierno que se ha visto enlodado en graves partidos de corrupción. El hijo del Presidente está a punto de ir a la cárcel y el Partido Alianza Verde está ahí lavándole la cara a este gobierno y asumiendo consecuencias como el señalamiento del ministro de Salud".

Las cuentas en la bancada de Cámara

Las cuentas en la Cámara son menos claras, aunque de los 15 representantes sí hay quienes tienen definida su postura. Por ejemplo, por el lado de la independencia, es claro que sus principales promotores son Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Cristian Avendaño.



A este grupo se sumó recientemente Carolina Giraldo, quien luego de la crisis desatada por las declaraciones de Jaramilo, señaló: "Este Gobierno ha preferido gobernar con la política transaccional y no mediante los argumentos de quienes hacemos propuestas de fondo. Al Partido Verde solo le queda declararse en independencia (...)".



Cathy Juvinao, Katherine Miranda y Guillermo Alfonso Jaramillo.

En total serían 4 apoyos fijos a esta opción. Entre quienes desean quedarse en la coalición está el representante Santiago Osorio, quien expone que varios congresistas se eligieron apoyando las propuestas de campaña del presidente Petro y por eso, dice él, lo correcto es quedarse en la coalición.



“Nosotros debemos mantenernos en una postura de gobierno porque estamos ante el primer gobierno ‘verde’ de la historia, ningún otro había tenido tanto interés en defender posturas que incluso, como partido, defendemos”, indicó.

Santiago Osorio, representante Alianza Verde.

En diálogo con este diario, por otro lado, resaltó el hecho de que en los verdes haya diversidad de ideologías, pero se mostró en desacuerdo con que en nombre de los verdes se genere una presión hacia el Gobierno "que están ejerciendo ciertos liderazgos dentro del partido".



A Osorio se sumarían Martha Alfonso –ponente de la reforma de la salud– y probablemente Olga Lucía Velásquez, quien ha defendido el proyecto y estuvo en la reunión que se llevó a cabo la semana pasada entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe.



Podrían unirse además algunos congresistas que son considerados del bloque de Carlos Amaya, como Camilo Londoño o Wilmer Castellanos. Igualmente Jaime Raul Salamanca, quien le ha expresado su total apoyo al presidente Petro. Esto sumaría 6 votos. Pero, de los 15, quedarían pendientes cinco que no es muy claro qué postura quieren apoyar.

El vocero del partido Duvalier Sánchez, por ejemplo, en diálogo con EL TIEMPO, indicó que ha respetado la decisión de ser de Gobierno, aunque ha tenido diferencias con la administración. Pero determinó que su postura la definirá tras un encuentro con algunos ciudadanos que lo apoyaron.

Duvalier Sánchez.

"Esta conversación había que tenerla, no la podíamos seguir ignorando", dice Sánchez, quien reconoce que ha aumentado el número de congresistas verdes que quieren la independencia y que la relación con el Gobierno no ha funcionado. "El Presidente se ha tomado más tintos con Uribe que con la bancada del verde", añadió.



Ahora bien, fue enfático en manifestar su preocupación de que, tras la decisión que se tome en el partido, se genere una fractura mayor que resulte en la renuncia de congresistas a la colectividad.



También señaló que le preocupa el hecho de que "una tendencia que nunca había existido en el verde, casi de derecha, hoy tenga lugar. Eso nos desfigura políticamente porque confunde al electorado. Eso hay que conversarlo porque debe haber un mínimo de unidad frente a unas causas en las que debemos ser coherentes".

El panorama muestra entonces que, por ahora, las cuentas están empatadas y ningún bloque tiene asegurados los 12 votos que se necesitarían en caso de que la decisión se tome por votación involucrando a la bancada.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA