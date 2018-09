Alianza de consulta anticorrupción ya piensa en el 2019

La mayoría de los promotores de la consulta anticorrupción del 26 de agosto se reunieron el sábado en la noche en la casa de la exsenadora Claudia López, su principal impulsora.



El objetivo era celebrar la extraordinaria votación que se registró en la consulta, pero en el encuentro no tardó en aparecer la obvia necesidad de seguir adelante, y la mira fue claramente fijada en mantener la coalición de cara a poder tener buenos resultados en las elecciones locales y regionales del 2019.

El objetivo más evidente y codiciado es la conquista de Bogotá tras el fin de la administración de Enrique Peñalosa, donde esta coalición, conformada por líderes de la Alianza Verde, el Polo, liberales, la UP, Colombia Humana y Compromiso Ciudadano, se ve muy fuerte. De hecho, en la capital hubo 2’602.450 votos por la consulta anticorrupción, la más alta del país.



Uno de los temas más urgentes fue la cuestión de cómo decidir un candidato único entre tantas colectividades para no generar choques y dividir al electorado.



La opción que sonó con más fuerza fue la de hacer una consulta interpartidista, ya que en el interior de esta coalición habría al menos cinco aspirantes a suceder a Peñalosa. Entre ellos, la misma López, Antonio Navarro Wolff y Juan Manuel Galán.



Por el momento, como aseguró la senadora Angélica Lozano, se irán buscando coincidencias entre los partidos, pero de no llegar a lograrlo, se dará “una confrontación fraterna”, según Lozano.



Lo que sí es claro, como le dijo este domingo a EL TIEMPO el senador Jorge E. Robledo, es que el objetivo primordial es que “no reelijan a Peñalosa en cuerpo ajeno”.

En estas elecciones, que se harán en octubre de 2019, la alianza de la consulta les dará atención especial a otras dos regiones además de Bogotá: la costa Caribe y Antioquia.



Para los líderes de la oposición, se debe aprovechar la alta votación que tuvo Gustavo Petro en la costa Caribe en las elecciones presidenciales, a pesar de los malos resultados de la consulta anticorrupción. Y en Antioquia esperan aprovechar el capital político de Sergio Fajardo.



En la reunión en la casa de López también se decidió que apostarán en las regionales de 2019 por líderes nuevos. Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde, aseguró que la principal apuesta será por “jóvenes y mujeres” que permitan “generar bloques importantes en las regiones”.

Mauricio Toro, representante a la Cámara de esta misma colectividad, aseguró que su partido está trabajando en unas “escuelas de formación política” para incentivar a líderes nuevos a incursionar en la competencia electoral.



Toro, debutante este año en el Capitolio, afirmó: “Hay líderes que vieron que nosotros pudimos llegar al Congreso, entonces ahora ellos lo quieren hacer”.



En estas escuelas de formación política, según contó Miranda, participarían líderes de la Alianza Verde como el senador Antanas Mockus y el exsenador John Sudarsky.



De otro lado, este lunes, a las 3 de la tarde, se reunirán en el Ministerio del Interior todos los partidos políticos, en lo que será la segunda sesión de la mesa técnica anticorrupción convocada por el presidente Iván Duque.



Se dará inicio a dos subcomisiones. Una que tratará las propuestas de reforma electoral y otra que abordará las de reforma política.



Todos los partidos deben llegar a la mesa con los textos de proyectos de ley y de acto legislativo redactados.



Uno de los temas más polémicos que irán hoy a la mesa es el del congelamiento del salario de los congresistas en un plazo de 10 años.



El propósito es que a partir de este congelamiento se llegue a un tope de 25 salarios mínimos, y que en ese momento solo se les incremente lo que suba el mínimo para los demás trabajadores.



