Reversazo: el religioso Alfredo Saade será precandidato del Pacto Histórico

El pasado 5 de octubre la relación entre Gustavo Petro y Alfredo Saade parecía rota, pues el líder religioso anunció en ese entonces que ya no apoyaría más al senador de la Colombia Humana. "Sin los cristianos, Petro no es presidente", dijo.



Sin embargo, ese escenario cambió este martes luego de que se conociera que Saade, finalmente, sí estará en el Pacto Histórico como precandidato presidencial.



La noticia la dio el mismo Petro, quien en su cuenta de Twitter publicó una foto con el líder político del movimiento cristiano Levante y escribió: "Con Alfredo Saade. En nombre del movimiento evangélico progresista decide su inscripción como precandidato presidencial en el pacto Histórico. Claro que un Pacto es también con las diferentes creencias religiosas de Colombia".



Por su parte, Saade - quien asegura que lidera a unas 400 iglesias evangélicas en Barranquilla, la Costa y otros departamentos del país - aseguró que "la humildad de Gustavo Petro es la garantía de que Colombia será transformada social política y económicamente. Es la firmeza del amor. Vamos a la consulta con la firme convicción de que es el tiempo de escribir la nueva historia de Colombia (...)".

Alfredo Saade, líder cristiano, con Gustavo Petro. Foto: Tomada de redes sociales.

Meses antes, el religioso comentó que había intentado varias veces ingresar al movimiento liderado por Petro, pero no había obtenido ninguna respuesta y por eso decidió retirarle su apoyo.



El hombre, que aclaró que no es pastor sino que hace parte del Centro Cristiano del barrio Los Pinos, en Barranquilla, comentó en su momento que sigue al líder de oposición desde el 2018 y que no duda en salir a defenderlo al enfatizar que “hay que quitarle a Petro el diablo que le montaron en los hombros”.



