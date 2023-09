El magistrado Alfonso Campo, de origen conservador, fue elegido este miércoles 27 de septiembre como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y reemplazará a Fabiola Márquez en este puesto.



"Tras votación unánime, en sala plena, el CNE elige a Alfonso Campo como presidente de la entidad y a Maritza Martínez como vicepresidenta. Elección que afianza nuestra misión de inspección, vigilancia y control", informó el tribunal electoral.



Campo terminó quedándose con este puesto tras varias semanas de puja con el también magistrado César Lorduy, quien también aspiraba a dirigir el CNE.



Pero Campo tenía más votos a favor y, si no se llegaba a una pronta decisión, de todas formas ocuparía el cargo porque, según la ley, cuando esta entidad no logra ponerse de acuerdo la elección se hace por orden de lista y Campo era el primero.



Tras votación unánime, en sala plena, @cne_colombia elige a @AlfonsoCampoM como presidente de la Entidad y a Maritza Martínez como vicepresidente. Elección que afianza nuestra misión de Inspección, Vigilancia y Control. pic.twitter.com/rquLYy3Tz3 — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) September 27, 2023

"Doy gracias a Dios, a mi familia y a mis compañeros honorables magistrados por esta elección que me convierte en nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Su voto de confianza se traduce en trabajo y compromiso para velar por la Democracia. A la magistrada Maritza Martinez, éxitos desde la vicepresidencia", aseguró Campo.



El nuevo presidente asume en un momento clave de la entidad, ya que por estos días se están votando las demandas de revocatoria de candidaturas y, por ejemplo, está pendiente la de Rodolfo Hernández como candidato a la Gobernación de Santander.

Magistrados que conforman el Consejo Nacional Electoral. Foto: Cortesía CNE

Asimismo, es probable que durante su adminitración avancen las investigaciones a la campaña presidencial de Gustavo Petro por el ingreso irregular de recursos.



Precisamente este semana de conoció la presunta participación en la campaña en Casanare de Sandra Navarro, esposa de Juan Carlos López, el 'Sobrino', confeso narcotraficante y quien está pagando 15 años de prisión.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA