El registrador nacional, Alexánder Vega, no se va a pronunciar por ahora sobre la versión que le dio Óscar Iván Zuluaga a Daniel García Arizabaleta que quedó registrado en unos audios que este último le entregó a la Fiscalía.



En esencia, Vega aseguró, según el excandidato presidencial por el Centro Democrático, que las investigaciones por el presunto ingreso de recursos de Odebrecht a las campañas de Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014 no iban a prosperar para evitar una crisis institucional.



(Además: Uribe: 'En medio de tantas tristezas seguiremos el recorrido democrático por la patria')

“Yo estuve en el Consejo Nacional (Electoral) y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal para que no siga insistiendo en eso (...). Lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”, se escucha decir a Zuluaga.



(Lea: Juvinao: Y pensar que a este corrupto (Vega) el Congreso le aprobó un Código Electoral)



Para ese momento, Vega era presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y llegó al tribunal electoral en representación del partido de ‘la U’.



Fue en octubre del 2017 cuando la sala plena del CNE votó a favor del archivo de la investigación contra Zuluaga. Fueron 6 votos a favor y 2 en contra para la ponencia de archivo elaborada por el entonces magistrado Carlos Camargo, la cual indicaba que no había pruebas que permitieran establecer el ingreso de recursos ilegales a la campaña.

Lo mismo sucedió con la de Santos, pero en agosto del 2018, cuando se vencieron los términos para adelantar ese proceso, pues el CNE tenía tres años para sancionar a los miembros de la campaña por estas supuestas faltas.



(En otras noticias: ¿Será el embajador Jorge Rojas ministro del gobierno de Gustavo Petro? / En Secreto)



POLÍTICA