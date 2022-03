Dice Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, que la virtud más importante en unas elecciones es la confianza en el sistema para los ciudadanos desde que deposita su voto hasta que se entrega el resultado final. No puede haber ninguna duda. Es evidente que Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional del Estado Civil, tiene, por ahora, unas sombras inquietantes que él debe de disipar de inmediato.



La dimensión de lo que está en juego es enorme y el tiempo es corto. El domingo 29 de mayo los colombianos volveremos a las urnas para elegir al presidente de la República.



Él es el máximo responsable de tomar nota de las lecciones que dejaron las elecciones del 13 de marzo en la que se eligieron los ganadores de las tres consultas que disputarán este honor -Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Coalición Centro Esperanza- y el nuevo Congreso con sus dos ramas: Senado y Cámara.



Ayer en el marco de la Comisión Nacional de Garantías Electorales convocada precisamente por él y en medio de las dudas por la legitimidad de las elecciones legislativas, Vega sorprendió y cambió de opinión al anunció que ya no pedirá un recuento de todas las mesas de Senado del país tras la votación de marzo como él mismo lo había dicho.



Se trata de un giro inesperado, aunque, eso sí, Vega Rocha enfatizó que “no existió fraude” y afirmó que "la información ha sido pública y constante a todos los actores", además de recalcar que el preconteo es informativo, por lo que “nadie ha ganado o perdido votos ni curules hasta que el escrutinio termine”.



Una posición que comparte el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Daniel Palacios, destacó el encuentro por la transparencia de las decisiones de los organismos electorales y avanzar en las denuncias por posibles irregularidades.



"La indicación del presidente fue convocar esta reunión, donde desde la institucionalidad se pueden transmitir las controversias que se han generado", dijo él.



"Aquí yo no he escuchado a ningún partido hablar de fraude, y eso tiene que quedar claro ante la opinión pública, porque en redes sociales han sido muchos los que han hablado de ese tema, y acá en esta instancia es donde se debieron pronunciar", agregó Palacios.



"No hubo fraude en Colombia el pasado 13 de marzo. Lo que se presentó fue una diferencia entre el preconteo y el escrutinio. Los jurados fueron capacitados por funcionarios con experiencia electoral” insistió Vega.



Sin embargo, es evidente que en buena parte de la opinión pública hay dudas. De hecho, hay partidos políticos que legítimamente están en su derecho de reclamar absoluta claridad.



El Movimiento de Salvación Nacional, Verde Oxígeno y Centro Democrático (CD). Mientras que el Partido Conservador insistió en que las autoridades electorales debían hacer uso de “todos los mecanismos legales disponibles” para determinar que se estuviese “respetando la voluntad del pueblo”.



A esta situación se llegó por una serie de hechos que no pueden repetirse y cuya responsabilidad recae por completo en Vega.



El Pacto Histórico, por ejemplo, alegó desde un primer instante que los tarjetones no habían quedado bien diseñados y que deberían ser cambiados de inmediato.



Se informó, entonces, que era imposible porque el material ya había salido hacia los puntos de votación. Ante este descuido se presentó una falla protuberante porque los tarjetones no escanearon bien los votos depositados a favor de este movimiento político que dio lugar a las dudas de lo que ellos llamaron una "desaparición" de sus votos.



La preparación de los jurados no fue la más optima, Un hecho al que se suma las condiciones para votar que en algunos lugares no se compadece con los adelantos tecnológicos actuales. Sitios estrechos, mal iluminados, electores apiñados, son puntos a considerar.



“Debemos establecer si hubo errores humanos o dolo por parte de algunos jurados", precisó Vega para quien no hubo cambios en los formularios E-14 y se mostró tranquilo porque que en las mesas de votación hicieron presencia 362 837 testigos electorales de las diversas agrupaciones políticas.



En otro aspecto, el mismo día de las elecciones, Vega reveló que hubo cortes en la plataforma digital por ataque cibernéticos. Se trató de una denuncia de extrema gravedad que fue desmentida por el propio Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa.



El jefe del ente acusador, no obstante, aclaró que sí hubo una irregularidad en el servicio de consulta de dicha entidad, la cual estuvo dirigida a que falló la capacidad de la página, “y por ende no podemos hablar de ataque, eso es un tema importante para aclararles a los colombianos”.



Vega, por su parte, ve el vaso medio lleno. "Bajamos los votos nulos, llegamos a zonas apartadas y se eligieron las 16 curules de paz. Seguiremos trabajando por un proceso electoral transparente y con garantías. Es bueno que se respeten los resultados", insiste.



En las últimas horas, a la gestión de Vega se le han sumado cuestionamientos por antecedentes que ya tocan incluso a su familia. El portal Cuestión Pública, por ejemplo, indagó sobre el proceder de Vega y su familia, iniciando por Campo Elías Vega Goyeneche, padre del registrador y personaje con un largo historial político en la Orinoquia colombiana.



En su momento éste hizo parte de la campaña del Wilson Ladino Vigoya, candidato a la gobernación del Vaupés en el año 2004, dichas elecciones se convirtieron en una jornada atípica, en la que Vega Goyeneche fue señalado de comprar votos a favor de Ladino Vigora.



En aquel entonces, según este medio, aparecieron pagarés con el nombre de Vega Goyeneche, los dineros ofrecidos eran a cambio de votos. Al padre de Vega Rocha le imputaron cargos de cómplice del delito de corrupción del sufragante, razón por la que debía pagar 54 (SMLV) y 22 meses de prisión, que. a pesar de ser absuelto en primera instancia, esa decisión fue revocada por el Tribunal Superior de San Gil.



Con estos nubarrones en el horizonte, ahora Vega debe desde ya iniciar la preparación de unas elecciones en las que tanto los ciudadanos como los candidatos tengan absoluta tranquilidad.



