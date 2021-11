¿Por qué Álex Char sí mueve el ajedrez político?

El desembarco de Alejandro Char Chaljub, conocido como Álex Char, a la larga lista de candidatos presidenciales sacude el centro político y mueve a los sectores de la derecha.



La lista de aspirantes alcanza el medio centenar, pero pocos como él con un enorme poder regional, una buena recordación entre los electores de la Costa Caribe y suficientes recursos económicos para sostener una campaña.



Llega en un momento, además, en los que a pesar del alto número de aspirantes, muy pocos –con la excepción de Gustavo Petro– han logrado despegar en las encuestas.



A pesar de la calidad personal y profesional de varios de ellos, en el ambiente gravita la sensación de que definitivamente ya no arrancaron. Justa o injustamente, eso es lo que muestran hoy las distintas encuestas.



Por ejemplo, la más reciente de la firma Dugon del exregistrador Carlos Ariel Sánchez y el consultor político Alfonso Portela, dice que la gran mayoría de los ciudadanos (58,69 por ciento) no ha decidido por quién votará y en segundo lugar (14,40) anuncia que votará en blanco frente a quienes que han manifestado su intención de aspirar de llegar a la Casa de Nariño.



Después de indecisos y voto en blanco aparece el dirigente de izquierda Gustavo Petro (11,51 por ciento) y tras él los demás candidatos que en la encuesta coinciden porque todos marcan menos de un dígito.



En plata blanca, esto significa que nada está decidido y nadie puede cantar victoria. De igual manera, todos los aspirantes pueden albergar el sueño de que sí es posible alcanzar la Casa de Nariño.



Se trata de un escenario ideal para que un aspirante inesperado pueda saltar al escenario y competir.



Y, naturalmente, algunos ya pueden sentirse agotados aunque públicamente no lo confiesen.



En cambio, Char ha evitado ese desgaste y se puede asomar como el factor sorpresa. Y llega con dos bases sólidas.



Una el prestigio que logró entre los barranquilleros durante su paso por la alcaldía. En efecto, en 2007 fue elegido alcalde de La Arenosa con 221.625 votos equivalentes al 58,38% del voto total, que en su momento fue el mayor margen de votos en la historia de las elecciones a la alcaldía de la ciudad.



Según una encuesta de Invamer / Gallup , Char tuvo un 75% índice de aprobación en abril de 2008, convirtiéndose en lo que se llamó el mejor alcalde de Colombia. Al finalizar su mandato su índice de aprobación llegó al 80%.



En 2015 fue reelegido para el mismo cargo con aprobaciones muy positivas.



Además, llega de la mano de otros exalcaldes. Enrique Peñalosa, Bogotá; y Federico Gutiérrez, Medellín.



Los tres exalcaldes pueden lograr un movimiento fuerte en particular en los sectores urbanos que son los que deciden las elecciones.

