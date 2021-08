¿Tiene futuro la demanda de la alemana expulsada para volver al país?

En las últimas horas la alemana Rebecca Sprösser, expulsada a finales de julio tras apoyar a la primera línea en Cali, anunció que a través de un proceso judicial buscará regresar a Colombia. ¿Esto es viable?



Miguel Ángel del Río, uno de los abogados que llevará el caso, le dijo a EL TIEMPO que la extranjera busca tres asuntos.



En primera instancia, establecer si en la Fiscalía hay un proceso en su contra, y si lo hay, defenderla.



En caso de que no lo haya pero esté involucrada como testigo del homicidio de su compañero, los abogados buscan identificar cómo va ese proceso en la Fiscalía y que testifique, pues la joven tiene "información valiosa sobre el autor material" del asesinato.



En un último asunto, y el principal, está solicitar la revocatoria de la decisión que tomó Migración Colombia de prohibirle la entrada al país por los próximos diez años.



"Me parece un despropósito y un ataque a la ciudadana alemana que lo único que ha querido es solidarizarse con lo jóvenes sin acudir a la violencia y el terrorismo", sentenció el abogado.



¿Cómo sería el proceso? El abogado señala que sería ante Migración Colombia, o las autoridades necesarias como un juez, acudiendo a que con base a la "precariedad" de la decisión administrativa se pueda revocar.



Sin embargo, aunque este es un asunto potestativo, es decir que el Gobierno está en la facultad de hacerlo de forma discrecional, Del Río asegura que por encima de ello hay unos derechos y garantías de las personas.



"Por más potestativa que sea una determinación de una autoridad administrativa debe estar siempre sometida al respeto y a las garantías de los ciudadanos", sentenció.



Frente a ello, el director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa señaló este viernes que en un país soberano se toman este tipo de decisiones y que las autoridades judiciales son los responsables de decidir en caso de que interponga alguna acción contra el país.

No obstante, señaló que desde Migración Colombia están tranquilos por el proceso que realizaron, pues fue informado permanentemente a la luz pública y coordinado con la embajada alemana en el país.



"Entendemos que la ciudadana alemana quiera interponer las acciones que estime convenientes. Esto es un estado de derecho y tendremos la oportunidad de dar esa discusión en el ámbito judicial", sentenció en una declaración a medios.



Además, reiteró que la decisión de las autoridades colombianas es de prohibirle el ingreso al país durante los próximos diez años.

Así fue la expulsión de la alemana Rebecca Sprösser. Foto: Migración Colombia

"La expulsión se generó por diferentes falsedades que se fueron presentando por parte la ciudadana alemana frente a las autoridades migratorias desde su ingreso al país", señaló.



El jefe de asuntos migratorios agregó que la joven expuso de manera irresponsable su vida y "terminó involucrada en actos en los que perdió la vida otra persona y estaba en riesgo en el territorio nacional".



Antes de su expulsión, EL TIEMPO habló con la joven quien señaló que nunca vio que la primera línea de Puerto Resistencia estuviera involucrada en vandalismo.



Asimismo, señaló que su proyecto era crear una iniciativa para brindarles clases sobre política y economía a los jóvenes que han salido a las manifestaciones. Por tanto, no contemplaba volver a Alemania, pues aseguró que en el país "hay mucho por hacer".



