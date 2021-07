Políticos reaccionan a expulsión de alemana de primera línea

En la noche de este martes, Migración Colombia expulsó del país a Rebecca Linda Marlene Sproesser, buscando "salvaguardar la integridad" y "mantener el orden y la seguridad nacional".



(En contexto: Se adelanta trámite de expulsión de alemana que apoya la primera línea)

Esta medida de expulsión le prohíbe a la ciudadana extranjera la entrada a Colombia durante el tiempo en que esté vigente la sanción y después deberá tramitar una visa para su ingreso.



Tras ello, algunos políticos reaccionaron, unos dicen estar a favor y otros, en contra.



Desde sus redes sociales el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro señaló: "Un periodista la estigmatizó y el Gobierno la expulsa. Expulsar un periodista extranjero es digno de las dictaduras".



Por su parte, el representante del partido verde León Fredy Muñoz lanzó un cuestionamiento. "Después de haber sufrido atentado contra su vida, la alemana Rebecca Marlene, quien respaldó las protestas en Cali, fue detenida por Migración Colombia y se encuentra en proceso de expulsión del país. ¿Qué es lo que no quieren que se sepa?", trinó.



(Puede leer: El impacto político tras la detención de Richard Aguilar)



En este mismo sentido, el senador de la oposición Iván Cepeda aseveró que "la expulsión del país de la ciudadana alemana Rebecca Sprösser, víctima de un atentado criminal, no solo es una bofetada de Duque a la comunidad internacional. Es también un mensaje de abierta complicidad con el paramilitarismo que actúa hoy públicamente en las calles de Cali".



El constituyente Antonio Navarro Wolff señaló, en RCN, que "con la expulsión de la ciudadana alemana que apoyó a la primera línea en Cali me parece que se les está yendo la mano".



Desde otra orilla, el exprecandidato presidencial Rafael Nieto Loaiza señaló en La W que “lo que está claro es que la afectación al orden y la seguridad nacional son razones suficientes para la expulsión de un extranjero. No creo que Migración tenga que ahondar en los motivos, con lo explicado dentro de su comunicado es más que suficiente, no tiene por qué probar que hubiera una amenaza a la seguridad nacional”.



(Además: Vacuna Sinovac: Gobierno no descarta aplicar una tercera dosis en Colombia)



El excandidato a la alcaldía de Bogotá Miguel Uribe Turbay, en diálogo con RCN, aseveró que "la expulsión de la ciudadana alemana que respaldó a los de la primera línea en Cali, que cometieron actos vandálicos, es un acto absolutamente legal. Los colombianos tenemos que hacer respetar la ley".

¿Quién es Rebecca Sproesser?

Es una alemana de 34 años, ingeniería industrial, que había soñado aterrizar a Cali, 'la sucursal del cielo', para conocer su gente, su cultura y, en especial, para bailar junto a los más grandes de la salsa.



Llegó en marzo de este año al país de vacaciones y entró a la escuela de baile Arrebato Caleño a trabajar como community manager, donde también tomó clases de salsa. Sin embargo, en el país se intensificaron las restricciones por la pandemia y en Cali instauraron el toque de queda nocturno y durante los fines de semana.



(Lea más detalles aquí: La historia de la alemana que se unió a la 'primera línea' en Cali)



Al comenzar las protestas se unió a las manifestaciones y conoció a la primera línea, y se unió a esta. Desde entonces hubo amenazas contra su vida y hace unos días denunció un atentado en su contra.



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET