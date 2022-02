Desde Santa Marta, donde la Coalición Centro Esperanza inició una gira en bus por la región Caribe, el aspirante presidencial Sergio Fajardo, sin mencionarlo, se refirió a unas declaraciones que dio a EL TIEMPO el también precandidato Alejandro Gaviria.



Fajardo dijo que hay gente que se desespera por las encuestas, porque no le va bien y entonces hace algunas cosas para que los noten "y hay una forma de hacerse notar, atacando a los amigos en lugar de hacerse notar luchando contra la corrupción y el clientelismo".

Hay que recordar que la salida de Ingrid Betancourt de esta coalición precisamente se debió a una discusión con Alejandro Gaviria en el sentido de que el ex ministro recibió unos apoyos que juicio de ella eran incómodos para la alianza.



En entrevista con EL TIEMPO, a la pregunta de por qué votar por usted y no Fajardo, Gaviria respondió: "Le voy a dar cuatro razones. La primera, yo no soy tibio. Siempre he tenido posiciones. Mi país conoce muy bien lo que yo pienso, y lo que creo se debe hacer. A Sergio le ha faltado tomar posiciones claras sobre algunos temas claves de este país. La segunda, tengo un conocimiento del Estado colombiano y de nuestras instituciones que él no tiene en los temas de infraestructura, educación, salud, desarrollo sostenible, seguridad y economía. Fajardo tiene una visión regional, pero no conoce de manera exhaustiva las instituciones colombianas. La tercera, tengo la capacidad de unir y congregar las diferentes fuerzas políticas. Él no la tiene. Y la cuarta, tampoco tendría el liderazgo en el Congreso para hacer las reformas que el país requiere".



Agregó que Fajardo tiene la idea equivocada de que Colombia se puede transformar sin política, "y eso es imposible en cualquier país, incluido este".



Por eso lo que hoy dijo en Santa Marta el exgobernador de Antioquia, claramente es una respuesta a lo dicho por su compañero de coalición.



La Coalición Centro Esperanza inició este martes un recorrido en un bus por la región Caribe. Inicialmente los precandidatos están hoy en Santa Marta.



En la tarde este martes van para Ciénaga y posteriormente para Pueblo Viejo, considerada como una de las poblaciones más pobres del Magdalena.



