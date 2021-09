¿Alejandro Gaviria aceptará la invitación de Fajardo de cara a 2022?

Para todos es un dilema elegir entre muchas opciones. Y en eso se encuentra el aspirante presidencial Alejandro Gaviria, quien renunció hace una semana a la rectoría de la U. de los Andes, para lanzarse como precandidato para 2022. El Nuevo Liberalismo, la Coalición de la Esperanza y el Liberalismo lo quieren en su equipo, ¿qué hará Gaviria?



De hecho, en las últimas horas, la Coalición de la Esperanza, conformada por Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, le hizo la invitación formal a Gaviria.



"Estamos invitando a Alejandro Gaviria para que nos sentemos a conversar a ver en qué sentido puede ser parte de la construcción de este centro que nosotros queremos tener en Colombia. Invitarlo a que participe en la consulta en marzo de 2022", dijo Fajardo.



El también profesor lo invitó a dialogar con la Coalición para conocer sus propuestas y construir y "centro sólido", alejada de los extremos.

Colombia necesita un centro fuerte, un centro para transformar. En la @CoaliEsperanza somos una coalición de oposición y queremos invitar a @agaviriau. El cambio pasa por llegar unidos a una consulta en marzo. Por Colombia, sin egos. pic.twitter.com/CMn18JuduW — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) September 2, 2021

"La @CoaliEsperanza propone un cambio real, con la convicción de que Colombia puede ir por un buen camino. Somos oposición, estamos lejos de los extremos y no nos vinculamos a partidos tradicionales y/o cercanos a Duque. Sobre estos principios, invitamos a dialogar a @agaviriau", trinó.



Varios expertos coinciden en que si Gaviria, quien nunca ha incursionado en la política electoral quiere tener opciones reales de llegar a la Casa de Nariño debe buscar una coalición y él es consciente de ello y se lo dijo a EL TIEMPO.



"La clave de esto es que el centro llegué unificado a la primera vuelta. Yo no tengo problemas en trabajar para otros. Esta campaña no es una gesta personalista, es un intento de unión y de mostrar que este país no es un fracaso sin atenuantes. Colombia va a ser un ejemplo para el mundo, en sostenibilidad, cultura, trato a los migrantes y desarrollo", le dijo a este diario hace unos días.



A ello agregó que está abierto a "las adhesiones respetuosas, que acojan los principios, que entiendan que los partidos deben también transformarse".



En esta Coalición se encuentran tres de los aspirantes presidenciales con mayor imagen favorable, según las últimas encuestas Datexco e Invamer: Juan Manuel Galán, quien además encabeza el Nuevo Liberalismo; Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Esto podría ser un arma de doble filo para Gaviria, quien no aparece en los primeros lugares de las encuestas y tendría que competir en una consulta con ellos.



El foco de Gaviria en este momento está en recoger firmas que lo avalen como candidato, para que el país conozca su nombre y propuestas. Sin embargo, atiende en paralelo el otro frente de las alianzas que construirá.



De un lado, Juanita Goebertus, quien es representante a la Cámara por la Alianza Verde y muy cercana a Fajardo, se sumó a la campaña de Gaviria para apoyar la movilización ciudadana y la recolección de firmas.



Ella celebró la invitación de la Coalición de la Esperanza y dijo que ese es el camino para no repetir lo que ocurrió en 2018.



"Siempre he creído que el camino para sacar al país de los extremos y lograr un cambio responsable es ir a una #ConsultaDeCentro el 13 de marzo de 2022 y escoger un candidato único. Me alegra la invitación de @CoaliEsperanza a @agaviriau. No podemos repetir los errores del 2018", trinó la parlamentaria.



Gaviria, quien ha sido enfático en crear un "centro unificador" a partir de los 60 puntos que lanzó como su base programática, le dijo a Noticias Uno hace unos días que entre la Coalición de la Esperanza y el Nuevo Liberalismo, conformado por Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara, se siente más identificado con el Nuevo Liberalismo y con Juanita Goebertus, con quienes tiene un "afecto personal".



¿Logrará ese centro unificador con la Coalición de la Esperanza y el Nuevo Liberalismo?



