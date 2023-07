En su nuevo libro, La explosión controlada, el exministro Alejandro Gaviria hace una serie de valoraciones sobre la personalidad del presidente Gustavo Petro que ayudan a comprender su carácter y la forma como gobierna al país. Aquí están las explicaciones de su autor.

¿Por qué se atrevió a escribir este libro, por el que no faltarán quienes lo acusen de desleal?

Porque tenemos tres años más de gobierno que van a ser difíciles, seguramente con mucha pugnacidad. El liderazgo de un presidente marca el destino muchas veces de las naciones; y si uno con respeto puede aportar a eso, hay que hacerlo. Me van a criticar, pero la peor forma de deslealtad, y así se lo dije al Presidente, es la deslealtad con uno mismo.

Sin embargo, hay que reconocer que su libro no es vengativo, ni agresivo, ni grosero, ni traidor. Pero da unos sinceros y hasta fuertes brochazos sobre la que puede ser la verdadera personalidad del presidente Gustavo Petro...

En ningún momento. Es más, es un libro que también muestra que hay un afecto por el Presidente. Quiero que las cosas salgan bien en el Gobierno, luego puede ser un llamado de atención. Es un libro que de entrada plantea el dilema ético de qué tanto puede contar uno de lo que vio en un gobierno.

Se ve que usted se contuvo mucho...

Mucho. Nunca quise meterme en temas personales.

Arranca el libro contando de una reunión con los alcaldes del Pacífico, en la que el Presidente “no tomaba nota, lucía tranquilo, pero a veces desconectado y con su mente en otro lugar”. ¿Petro se desconecta muy fácilmente y se va para otro lugar, como lo percibimos muchos?

Por lo menos parece desconectado. En esa reunión, los alcaldes le plantearon sus preocupaciones y él no hizo ninguna referencia a nada de eso. Es como si a él le interesaran las angustias de la gente en teoría, pero no tanto en la práctica. Esa imagen es una especie de paradoja, que llamé “la soledad de la elocuencia”.

Precisamente dice que el presidente Petro confía totalmente en sus proezas oratorias y en el poder de su argumentación...

Creo que sí. Esa capacidad que tiene es impresionante, porque todo lo tiene en su cabeza, con la seguridad de quien conoce un oficio. De ahí deriva psicológicamente su satisfacción de conectarse con la gente. Él se saborea su oratoria, le gusta. Donde lo sentí más cómodo, en todos los espacios, fue hablando.

Pero dice que él desprecia los problemas prácticos y que más bien promueve una visión ilusoria del cambio, que terminará siendo ineficaz. ¿Ese es su pronóstico sobre el gobierno Petro?

Creo que va a haber una tensión muy grande, una contradicción entre las promesas de cambio que son grandilocuentes y las realidades. Esa persona que uno ve tranquila, segura en la oratoria, no es la misma cuando se discuten aspectos de política pública mucho más puntuales, con los que parece perder la paciencia.

Como usted dice, él no cree en la teoría del posibilismo...

No queda tranquilo con eso. Él quiere imaginarse el gran cambio.

Y se estrella con su pasión por lo imposible...

Y no opino eso como una visión ofensiva. Es la forma de dos personalidades. Se lo pongo de esta manera: de Albert O. Hirschman, uno de mis referentes intelectuales, aprendí lo que es la pasión por lo posible. Y a veces veo en Petro la otra pasión, la de lo imposible, y que la forma de cumplir estos sueños grandes no es el reformismo liberal, sino enfrentar unos poderes paralizantes que están por todos lados y conectarse con el pueblo. Esa parece ser su teoría del cambio.

Fue por aferrarse a lo que usted llama el “resquicio del posibilismo” como ministro de Educación que Petro resolvió decir que usted se había asustado con sus responsabilidades...

Yo sí planteaba un cambio mucho más enfocado, posibilista. Esa frase de que me asusté no la dijo de un modo peyorativo, sino reflexivo, no la resentí. Pero así fue. Tenemos dos visiones diferentes de cómo se cambia y transforma la sociedad.

Trae en su libro la lista de enemigos que Petro ha graduado como los suyos, los que le impiden hacer el cambio, entre ellos las oligarquías, los partidos y los medios de comunicación...

Sí. Él plantea el mundo entre contradictores enemigos y los amigos. Le queda difícil entender que los contradictores no son enemigos y que esas visiones del cambio podrían incluso complementarse.

Dice en su libro que un líder de izquierda no abandonará nunca la agitación y la retórica activista, porque su clave está en la conexión popular. ¿Así es Petro?

Creo que sí. Y en ese sentido lo veo como una figura un poco trágica: que si no asume una posición más pragmática, el cambio no va a ser posible. Al escritor Yezid Arteta, que lo conoce bien, le escuché que a Petro no lo van a amaestrar, porque él no es Boric. Y también me dijo que la historia que Petro jamás resistiría es la de una persona que llegó al poder y traicionó unos principios y una lucha política.

Sin embargo, como dice en alguna parte del libro, el líder del cambio tiene que estar dispuesto a cambiar. Pero Petro no...

Parece paradójico, porque el cambio implica negociación, llegar a acuerdos, flexibilidad. Él por momentos parece estar dispuesto a cambiar. Dijo, durante el trámite de la reforma de la salud, “nos chichipatiamos, voy a aceptar que las mejores EPS puedan continuar de manera permanente en el sistema”. Después se echó para atrás. Porque está en esa ambivalencia. Por eso digo en el subtítulo del libro que quien prometió el cambio está en una encrucijada.

El Presidente sospecha de las alianzas entre el sector público y el privado, en salud, en servicios públicos, en infraestructura, en vivienda, etcétera. Que es como una aversión ideológica, dice en su libro...

Petro, en el tema de la estabilidad macroeconómica, ha sido un presidente más práctico, más alejado de las ideologías, dispuesto a mantener la estabilidad monetaria, porque le teme a una crisis económica. Pero en el tema sectorial, de la salud, la educación, la infraestructura, del sector energético, de la vivienda, ahí sale el ideólogo. La paradoja es: ¿a quién le ha ido bien con el gobierno Petro? A los inversionistas, que han valorizado en 50 por ciento sus activos. ¿A quién le ha ido mal? No ha pasado nada en los temas sectoriales, y quienes están esperando el cambio, se pueden quedar esperándolo.

A Petro no lo convence la idea de Adam Smith de que el bienestar colectivo puede ser compatible con el ánimo de lucro. Esa posibilidad le genera un rechazo instintivo...

Me preocupa, por ejemplo, que en el tema de las universidades teníamos una meta de 500.000 nuevos cupos universitarios para las públicas y privadas; y a las privadas las excluyeron. No confía en la participación privada en el sector salud. Tampoco en el de infraestructura. Él no acepta que las capacidades que construyó la sociedad en muchos sectores están en el sector privado y hoy no hay cómo reemplazarlas.

Ante la posibilidad de que Petro pueda ser catalogado como un liberal, usted concluye que más bien su aversión al manejo de recursos públicos por el sector privado lo que revela es su mentalidad antiliberal...

Hago esa pregunta retórica: ¿Es Petro un liberal? Y la respuesta, con algunos matices, es no. No lo es. Por su impaciencia con la democracia liberal y con los pesos y contrapesos, y por una dimensión que ha sido menos explorada, y es que él tiene un lado conservador también, en los derechos sexuales y reproductivos. Tiene un lado incluso medio militarista.

Heredado de su época de guerrilla, yo creo...

Completamente. ¿Qué le gusta del liberalismo? La conexión con lo popular, y de allí su obsesión, por ejemplo, con López Pumarejo.

¿Qué le gusta del conservatismo?

El M-19 tuvo un elemento nacionalista que es muy parecido al conservador y creo que Petro lo recoge. Este espectáculo que trataron de hacer el 20 de julio después de lo de San Andrés, que fue de un nacionalismo, en mi opinión, un poquito ramplón, es conservador.

Petro no tiene buena relación con los límites del poder...

Como no la han tenido muchos presidentes.

Tampoco con los pesos y contrapesos de la estructura del Estado...

No, a él no le gustan. Por ejemplo, el Congreso no debe convertirse automáticamente en un notario del plan de gobierno. Por eso fui muy duro en los consejos de ministros con la idea de que, sin flexibilidad programática, un gobierno de coalición no puede funcionar.

Dice usted que Petro identifica el cambio como una demolición...

En algunos sectores sí. Cree que para que el cambio pase tiene que haber una demolición de eso que él considera la gran noche neoliberal. Utilizo una frase que se usó para describir a López Obrador: la ruptura puede ser simulacro y la inclusión puede resultar siendo una farsa.

Dice que a Petro le fascinan los soliloquios. Y pone un ejemplo que me produjo mucha risa, en un párrafo que lo resume: en uno de sus clásicos discursos, el debate sobre el problema de las drogas ilícitas lleva al debate sobre contrabando, luego conecta con los barcos de la China, de ahí salta al aeropuerto de Guaymaral, a Buenaventura, al Inpec, al catastro, para terminar en López Pumarejo...

Esos soliloquios ocurren en dos lugares: cuando habla en público, pero también muchas veces en los consejos de ministros. A veces dice cosas muy lúcidas, pero a veces cosas contradictorias y otras veces cosas que uno no entiende bien.

Hay una frase muy fuerte en la que sostiene que Petro tiene una mentalidad como paranoide, que termina en confrontación, en pugnacidad, en negación del pluralismo...

Él, por su historia personal, incluso hay que entenderlo, siempre cree que los otros pueden tratar de hacerle daño, que hay conspiraciones todo el tiempo. Esa mentalidad paranoide la asocio con posiciones ideológicas extremas, con ideas fijas. Y la salida mía del Gobierno se debe en parte a que él creyó que yo estaba tejiendo una conspiración en el interior del Gobierno, cuando trataba de expresar mis opiniones, para aportar.

¿Le preocupa que algunos de sus admiradores no le perdonen que hubiera entrado al gobierno Petro?

Entré al Gobierno con la idea de que los acuerdos parciales entre diferentes son buenos. Pero este libro es también un testimonio del fracaso de esa idea de un gobierno de coalición y de un gabinete plural. No fue posible.

Afirma usted que el agitador que hay en Petro terminó prevaleciendo muy temprano sobre el negociador que buscaba consensos...

Es una contradicción importante prometer la paz total y no hacer ningún esfuerzo para la paz política. Por eso digo en el libro que en él prevalece más la figura del agitador.

¿El dogmatismo define políticamente al presidente Petro?

Quisiera matizar esa frase un poco, porque el dogmatismo está presente, pero también está presente la otra figura del consensualista y el negociador. Pero esa adhesión a unas ideas fijas, que es la forma como yo miro el dogmatismo, parece ser predominante. Sin embargo, es una figura más interesante y más compleja que la de un dogmático.

Usted sostiene que el Presidente está instalado en la imagen de héroe romántico que da peleas imposibles, porque se le atraviesan unos poderes reaccionarios dispuestos a todo…

Uno puede tener dos actitudes. Una es decir: el cambio es difícil, voy a hacer los mejores esfuerzos en la política pública. Ese no es el presidente Petro. A él le gusta más el discurso de “hay unos poderes, visibles e invisibles, que no me dejaron, y yo tuve el valor de enfrentarlo”. Esa narrativa es la que más congenia con su personalidad.

Cuando usted vio que el Presidente, para defender su reforma de la salud, publicó tramposamente unas fotos falsas de unos hospitales venezolanos en ruinas, ¿cómo no se dio cuenta de que no podía seguir en ese gobierno?

Le dije a la jefa de Gabinete que publicar esas fotos falsas para mí fue muy desmotivante, muy triste, porque esta forma de dar el debate público no le conviene el país. Fue el último mensaje que yo dejé en el Gobierno.

¿Con respecto a lo del petróleo, usted sí cree que el turismo pueda reemplazar los ingresos que le produce al Estado colombiano?

Comparto con el presidente Petro que la crisis climática va a definir políticamente la realidad global. Pero cuando dice que en la transformación productiva el turismo es el que va a reemplazar las exportaciones de hidrocarburos, no contempla que el turismo, por el lado de la demanda, también es el destructor. Y si usted va a traer 10, 12, 15 millones de turistas a Colombia, ellos van a venir en aviones y mucho discutirá la humanidad en los próximos años sobre hasta qué punto eso es posible.

¿Cómo es eso de que este es un presidente sin Presidencia?

Yo creo que la Casa de Nariño está diezmada. Falta un equipo. Pero él cree que la tecnocracia, más que cambio, es obstáculo. Eso lleva a una Casa de Nariño donde no hay gente. Uno no ve una Presidencia robusta.

Dice al final del libro que usted se había “desconectado emocionalmente” del Gobierno desde muy temprano. ¿Desde cuándo?

Uno, como ministro, va generando con los presidentes un acuerdo que nunca es explícito. Con el gobierno Santos sabía muy bien que en el tema de salud él confiaba en mí, me había dado autonomía y si tenía un problema, lo podía llamar. Con el presidente Petro nunca fui capaz de intuir cuál era la forma como nos íbamos a relacionar. Y cuando fuimos a Providencia y yo vi que él, de manera un poco ligera, sin tener toda la información, atacaba un trabajo que se había hecho, aunque pudiera haber tenido muchos problemas, y anunciaba investigaciones en la Contraloría, cosa que nunca pasó, pensé que uno no puede prometer justicia siendo injusto. Me sentí incómodo con esa y muchas otras contradicciones.

Finalmente, usted dice que la reforma de la salud es lo que llama Felipe González una utopía regresiva. Y ahora resulta que el candidato por el Pacto Histórico a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, se llevaría a esa queridísima figura de la ministra Corcho a que lo asesore para hacer la reforma de salud por decreto en Bogotá. ¿Cómo ve eso?

Eso no pueden hacerlo. Bogotá no es una isla y las instituciones para el sistema de salud son nacionales, tienen que obedecer a la reforma de la salud. Lo que me da miedo es que empiecen a hacer locuras, que vayan a liquidar a Capital Salud, o vayan a afectar, por ejemplo, a una EPS que funcione en Bogotá y funciona bien, como es la Caja de Compensación Compensar. Hacer eso sería desastroso para Bogotá. Me da miedo. Pasa que el 80 por ciento de los afiliados al sistema de salud en Bogotá son del régimen contributivo, y en el régimen subsidiado ellos tienen más posibilidad de maniobrar, pero ese 80 por ciento funciona con las reglas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Si ellos, de manera arbitraria y caprichosa, van a desbaratar eso desde Bogotá, casi que saboteando el sistema de salud, resultará un desastre.

Mirando hacia atrás, ¿hoy usted hubiera entrado al gobierno Petro?

Con la información que tengo hoy, no. No habría entrado al gobierno Petro.

