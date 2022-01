Alejandro Gaviria acusó a Camilo Romero de "entregar los hospitales (de Nariño) a la clase política".



El enfrentamiento se dio en el primer cara a cara con miras a las elecciones presidenciales que fue realizado por Semana y EL TIEMPO.



En medio de una de sus intervenciones, Gaviria le lanzó una pulla al exgobernador de Nariño, Camilo Romero.



"Habla de moralizar la política, pero durante su mandato los hospitales se politizaron", aseguró.

El exministro de Salud recordó que ambos fueron compañeros y trabajaron para salvar algunas entidades, por lo que no podía dejar a un lado el tema.



Sin embargo, Romero replicó y dijo que él había ido hasta el Ministerio de Salud en busca de soluciones para el Hospital de Tumaco.



"Hicimos una buena tarea y eso se lo reconozco. ¿Y usted sabe quién terminó como gerente del hospital? El doctor Bernardo Ocampo", puntualizó. Además, añadió que habían logrado dejar la entidad hospitalario con una buena situación financiera.



(Siga leyendo: Camilo Romero dice que sí negociaría con el ELN).



"No se haga el gringo mencionando lo que le conviene. (...) Aquí no va a venir usted, que se toma fotos con Cambio Radical, el partido más corrupto del país, a decirme a mí de politiquería cuando goberné con el mejor gobierno abierto el departamento", mencionó Romero, quien hace parte de la consulta del Pacto Histórico.

"Carreta y doblemente carreta", contestó Gaviria frente a las acusaciones de Romero.



"El departamento de Nariño tiene el hospital de Pasto que era ejemplo para el país. (...) Usted se lo entregó a alguien de Cambio Radical y viene a echar carreta", concluyó.

Más noticias

- Alejandro Gaviria responde si haría o no una reforma tributaria.

- 'Acá hay muchos investigados por corrupción': Federico Gutiérrez.

- La mejor reforma tributaria es acabar con la corrupción: Rodolfo Hernández.

Tendencias EL TIEMPO