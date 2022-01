Alejandro Gaviria, miembro de la Coalición Centro Esperanza, afirmó en la mañana de este miércoles que quien “divide no puede unir al país”, en su primera reacción tras la fuerte discusión que tuvo con la también aspirante presidencial Ingrid Betancourt, durante el cara a cara realizado por EL TIEMPO y Semana.

“En la Coalición Centro Esperanza no podemos hablar de unión, dividiéndonos”, dijo en un video en el que el precandidato reitera que envía un mensaje de la necesidad de unidad para lograr las reformas que necesita el país. Sin embargo, no menciona a Ingrid con quien ha evitado reunirse después de la discusión pública.



Este es el texto del mensaje de Alejandro Gaviria:



"Colombia vive una profunda crisis de confianza en la democracia y en la política, producto de la corrupción y la ineficacia del Estado, un Estado incapaz por muchos años de hacer los cambios y las reformas que necesita el país.



Durante demasiado tiempo, durante muchos años, la política ha estado de espaldas, de espaldas a las necesidades más sentidas de la gente. Yo entiendo y comparto esta frustración. No voy a resignarme, no vamos a resignarnos ni a la violencia, ni a la pobreza, ni a la desigualdad. No vamos a aceptar un futuro de miedo y desesperanza. Por eso precisamente, por estas razones, por la no resignación decidí lanzarme a la Presidencia de la República.



Ahora bien, para atender las necesidades de la gente, se necesitan reformas y para poder hacer las reformas se necesita unidad. Yo quiero unir al país alrededor de un propósito común y una visión compartida. Quien divide y excluye ahora, durante la elección, no podrá unir al país entorno a las reformas que necesitamos los colombianos.



Yo represento el centro político. Un centro político liberal y progresista que sea protagonista del cambio de verdad, de las reformas que necesita Colombia, del cambio en serio.



Rechazo todas las acusaciones, no soy politiquero ni clientelista. Lo he demostrado una y otra vez, con el ejemplo, con hechos en mi vida, como educador primero, como funcionario y como economista.



En la Coalición Centro Esperanza no podemos hablar de unión, dividiéndonos. Es el momento para hacer la diferencia y construir, conjuntamente, un país sin miedo, reconciliado, un país más justo, más decente y más digno. Cómo lo he dicho desde el comienzo, Colombia tiene futuro, tiene que tener futuro y lo vamos a construir entre todos".



POLÍTICA