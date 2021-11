Alejandro Gaviria espera que liberales entreguen las firmas

Alejandro Gaviria, aspirante presidencial, espera que el partido Liberal le entregue las firmas recogidas por jóvenes de esta colectividad para inscribir su candidatura. “Son cinco mil jóvenes liberales que han hecho un trabajo que debe ser respetado”, explicó ante las versiones que tras su ruptura con César Gaviria la colectividad las guardaría.

Gaviria ha dicho que de manera autónoma él ya tiene las firmas para llevarlas ante la Registraduría y poder inscribir formalmente su candidatura, en un plazo que está próximo a vencer.



Sin embargo, reclama respetar no solo la labor de los jóvenes sino de los ciudadanos que firmaron para respaldar su candidatura.



Alejandro Gaviria contó que tras la ruptura muchos de esos jóvenes le expresaron su intención de seguir trabajado junto a él en el proceso para llevarlo a la Casa de Nariño.



El exrector de Los Andes y el jefe único del liberalismo rompieron de manera sorpresiva sus relaciones políticas en las últimas horas. Para el académico y ahora candidato presidencial, la ruptura se dio porque él no puede perder la autonomía para la toma de decisiones.



Dice que en un presidente en el país tiene que tomar unas decisiones muy complejas y que debe hacerlo con máxima libertad. Argumenta que esa autonomía debe marcarla desde la misma campaña y por eso se dio la fractura con el expresidente de Colombia.



Para el candidato era natural que si empezaba a transar desde ahora y no ir al llamado cónclave de centro propuesto por Juan Fernando Cristo estaría cediendo en sus principios.



¿Por qué la ruptura entre Alejandro Gaviria y César Gaviria?



La sorpresiva ruptura política entre Gaviria y César Gaviria Trujillo cambió el escenario de las candidaturas de centro, deja en una difícil situación al expresidente y pone al Partido Liberal ad portas de una crisis compleja de sortear con las elecciones presidenciales en el horizonte.



El desacuerdo se produjo, básicamente, por la decisión de Alejandro Gaviria de dialogar con la Coalición de la Esperanza, una convergencia de centroizquierda. Algunos barones liberales ven allí enemigos políticos: el exgobernador Sergio Fajardo y el exministro Juan Fernando Cristo, dicen.



Según estableció EL TIEMPO, la semana pasada, el exministro de Salud y el expresidente tuvieron una reunión en la que se puso sobre la mesa la posibilidad de que Alejandro asumiera la dirección del partido el próximo año, una vez se hayan surtido procesos como la entrega de avales para las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo.



El planteamiento fue que su aspiración presidencial se vería reforzada si él asumía la dirección. El expresidente, al parecer, no habría mostrado resistencia, sino que, por el contrario, habría manifestado su intención de revisar favorablemente el pedido.

Esta posibilidad, sin embargo, no cayó bien en algunos senadores liberales, quienes verían que el otorgamiento de avales para competir en las elecciones estaría en juego con un cambio en la dirección de la colectividad.



En simultánea, Alejandro Gaviria miraba los movimientos que se estaban dando en algunas convergencias. El análisis hecho en su círculo de asesores concluyó que estaba en mora de poner el pie en alguna de ellas o correría el riesgo de quedarse solo.



¿Podía Alejandro Gaviria acercarse a la Coalición de la Esperanza con las banderas de liberalismo? Varias personas de este partido le reconocieron a EL TIEMPO que eso era un imposible porque hay evidentes diferencias con varios aspirantes presidenciales de este movimiento.



Coalición que, entre tanto, insistía en invitar a Alejandro a un cónclave para intentar un diálogo nuevo, después del fracaso de hace algunas semanas.



El partido Liberal reclama el valor de su historia



Según fuentes cercanas al expresidente, ese era un muro difícil de pasar para César Gaviria porque él piensa que el Partido Liberal no es bienvenido en esa coalición, que algunos de sus integrantes no lo han tratado bien. Su conclusión fue demoledora: el liberalismo tampoco quiere estar con gente tan cuestionada y que posa de liderar esa convergencia de centroizquierda.



Según estas mismas fuentes, “al Partido Liberal y a los liberales se les debe respetar y no se les debe marcar el camino”, se dijo. Y pidieron no “olvidar que es la colectividad más histórica que hay en Colombia”.



En una nueva charla, el miércoles, Alejandro le confesó al expresidente que sí iría a la conversación a la que está invitando Cristo. EL TIEMPO supo que al exmandatario no le gustó la decisión del exministro y que reaccionó con dureza. Sin embargo, la decisión del precandidato fue firme y así la divulgó minutos después en un video.



¿Ahora qué? Al margen de las recriminaciones, de tiradas de teléfono, de la no entrega del millón de firmas que dicen los liberales ya le habían recogido al exrector, la ruptura deja al liberalismo en crisis.



Sin que haya sido su candidato oficial, en el ambiente político sí gravitaba que era una carta potente. En una carrera contra reloj debe buscar un aspirante de peso para competir, mientras que, en cambio, el centro ficha a un jugador deseado y le abre, en particular, al Nuevo Liberalismo la oportunidad de tenerlo en sus filas. “Aquí es bienvenido”, dijo Juan Manuel Galán.



"Es una propuesta que estoy analizando", dijo Gaviria en la mañana de este viernes al destacar la apertura de esta puerta.





POLÍTICA