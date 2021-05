Así es la tregua política que pide Alejandro Gaviria

En medio de la tensión de orden público por las manifestaciones, bloqueos y algunos hechos de vandalismo que continúan en el país, varios políticos se han volcado a promover el diálogo por encima de las disputas.



A esas voces se sumó el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, a quien han tratado de convencer de que se incorpore a la contienda electoral para 2022.



El exministro pidió que haya una “tregua política”, que consistiría en “una declaración conjunta de todos los partidos sin excepciones que exija respeto a los DD. HH.”, que también condene la violencia y pida el fin de los bloqueos. Esto con el fin de que no continúe un escalamiento de la violencia. También señaló que la política tiene que recuperar su “papel esencial, su capacidad de unir y buscar la paz”.

Entre tanto, el expresidente Ernesto Samper celebró ese mensaje, así como algunos de los que han enviado el senador Gustavo Petro y el aspirante presidencial Sergio Fajardo.



Aseguró que “Petro se definió como alternativa y convocó a los jóvenes a seguir, en paz, su protesta”; por su parte, Fajardo afirmó que no caería en la trampa de atacar al senador de la Colombia Humana y Gaviria dijo que hay espacio para convertir la crisis en oportunidad.



Para Carlos Enrique Ruiz, exviceministro de Educación, es “urgente” trabajar en esa iniciativa con “declaración de voceros autorizados de todos los partidos y movimientos políticos”. Contrario piensa la experta en ciencia política Angélica Bernal, quien tilda de “miope” esta propuesta, pues asegura que los partidos políticos no tienen el control de lo que pasa en las calles. “Eso es desconocer las nuevas lógicas de participación”, sentenció.



A ello el profesor de la Universidad Javeriana Juan Federico Pino agrega un factor adicional pues asegura que es poco probable que partidos como el Centro Democrático participen en esa declaración.



“Si ese partido no acepta que ha habido violación de los Derechos Humanos, otros partidos de oposición no van a sostener que los bloqueos no hagan parte de la protesta”, aseveró.

Y aunque aún los dirigentes políticos no se han respondido, este martes el expresidente César Gaviria, director del partido Liberal, sentenció que le preocupa la orden del presidente Iván Duque de levantar los bloqueos usando la fuerza pública, lo cual evidencia el difícil reto de que todos los partidos se sumen a la propuesta de Gaviria.



POLÍTICA

