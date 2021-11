Los detalles de la ruptura entre Alejandro Gaviria y el Partido Liberal

El panorama presidencial en el liberalismo se calentó abruptamente este miércoles, luego de que el exministro y precandidato Alejandro Gaviria y el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, partieran diferencias y dejaran claro su desacuerdo sobre algunos aspectos de la campaña electoral.



El desacuerdo se produjo, básicamente, por la decisión de Alejandro Gaviria de dialogar con la Coalición de la Esperanza, una convergencia de centroizquierda en la que algunos sectores liberales ven enemigos políticos, como el exgobernador Sergio Fajardo y el exministro Juan Fernando Cristo.



EL TIEMPO reconstruyó los antecedentes del enfrentamiento entre Alejandro Gaviria y César Gaviria -el cual terminó en un alejamiento, el miércoles en la tarde- consultando a varios congresistas y personas cercanas a las directivas de la colectividad.



La historia es la siguiente. La semana pasada, el exministro Gaviria y el expresidente y jefe del liberalismo tuvieron una reunión en la que el tema principal fue la posibilidad de que Alejandro Gaviria asumiera la dirección del partido el próximo año, una vez se hayan surtido procesos como la entrega de avales para las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo.

El planteamiento fue que la aspiración presidencial de Gaviria se vería reforzada si él asumía la dirección de la colectividad el próximo año, a lo que el expresidente, al parecer, no habría mostrado resistencia, sino que, por el contrario, habría manifestado su intención de revisar favorablemente.



Esta posibilidad, sin embargo, no cayó bien en algunos senadores liberales, quienes verían que el otorgamiento de avales para competir en las elecciones estaría en juego con un cambio en la dirección de la colectividad.

Un primer escenario fue la Dirección liberal para Alejandro Gaviria

Esto fue tema de conversación entre el exministro Gaviria y el expresidente durante el fin de semana y al final habrían quedado en darle un manejo adecuado a estas incomodidades.



Pero al mismo tiempo, Alejandro Gaviria empezó a darse cuenta que, ante los movimientos que se estaban dando en algunas convergencias al 2022, estaba en mora de afincarse en alguna de ellas o correría el riesgo de quedarse solo en la competencia presidencial.

Según personas cercanas a la campaña de Alejandro Gaviria, en los últimos días las llamadas y los mensajes desde ambas convergencias se han incrementado.



Varias personas del liberalismo le dijeron a este diario que el precandidato y el expresidente estuvieron de acuerdo en que los postulados liberales y el perfil del exministro no tienen muchas coincidencias con otros aspirantes presidenciales de la Coalición de la Experiencia, por lo que esta habría sido descartada por ambos.



Quedaba entonces la Coalición de la Esperanza, desde la cual estaban invitando a Alejandro Gaviria a un cónclave para intentar un diálogo nuevamente, después del fracaso de hace algunas semanas.

Tres charlas durante el miércoles entre los dos líderes liberales

Esta lógica fue la que le planteó el exministro al expresidente en dos charlas que tuvieron este miércoles, una en la mañana y otra al mediodía. Sin embargo, según lo pudo establecer EL TIEMPO, César Gaviria seguía mostrando su resistencia al diálogo con esta convergencia de centroizquierda.



Fuentes cercanas al expresidente Gaviria le dijeron a este diario que él piensa que el Partido Liberal no es bienvenido en esa coalición y que el liberalismo tampoco quiere estar con gente tan cuestionada y que posa de liderar esa convergencia de centroizquierda.



Según estas mismas fuentes, al Partido Liberal y a los liberales se les debe respetar y no se les debe marcar el camino, teniendo en cuenta que son la colectividad más histórica que hay en Colombia.

En una tercera charla, el miércoles, Alejandro Gaviria le manifestó a César Gaviria que iría a la conversación con esta convergencia de centroizquierda.



EL TIEMPO supo que al exmandatario no le habría gustado la decisión del exministro y que no habría reaccionado de la mejor manera. Sin embargo, la decisión del precandidato fue firme y así la divulgó minutos después en un video.



Fuentes cercanas al expresidente Gaviria le dijeron a este diario que el exmandatario cree que Alejandro Gaviria le decía a la Coalición de la Esperanza en la mañana que no asistiría al cónclave propuesto para dialogar y que en la tarde les dijo que sí iría. Pero que, en todo caso, él es libre de tomar la decisión que crea conveniente.



De igual forma, el jefe del liberalismo cree que Alejandro Gaviria debe decidir el camino que tomará, pero que debe ser agradecido. Y las mismas fuentes señalaron que para el expresidente la cultura enseña que nada en la vida está roto per se y que “si se va con sus mejores amigos, buena suerte. Ser agradecido es el camino”.

