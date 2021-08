¿Cuáles fuerzas políticas están más cercanas hoy a Alejandro Gaviria?

Todos los analistas pronostican que el próximo presidente de Colombia será elegido por las alianzas políticas que logre construir en los próximos meses.



No hay, dicen, en el escenario actual alguien que logre esta meta en solitario o con el paraguas de un solo partido. Eso lo sabe Alejandro Gaviria, quien este viernes presentó lo que llamó ‘Un ideario en 60 puntos’.

“No es un plan de gobierno; es un ideario personal que define mi forma de concebir la libertad, el cambio social, la política y el papel del Estado”, dijo. “No está escrito en piedra. Cambiará con el tiempo, la conversación y el aprendizaje diario”, explicó.



Eso significa que, en adelante, Gaviria escuchará a los dirigentes y colectividades para buscar afinidades y, claro, tomar distancia con quienes tienen una concepción opuesta.



En su presentación hizo énfasis en dos postulados: el primero, la posibilidad de un tercer pico de la violencia, lo que significa una defensa del proceso de paz y las salidas negociadas. En segundo lugar: respeto, empoderamiento de las comunidades y oposición a la concentración de poder y riqueza que se quede estática y no sirva para el progreso del país.



Esto se traduce en una postura de centro. De hecho, un sector de los ‘verdes’, otro del Partido Liberal, uno más de la Coalición de la Esperanza, algunos del Pacto Histórico y el pleno del Nuevo Liberalismo quieren que sea su candidato. Sin embargo, Gaviria quiso no mostrarse excluyente con otras formas de pensar.



“Les habla a sectores muy diversos, incluyendo sectores de la política tradicional, con lo que, espero, logre interlocución constructiva”, dice Angelika Rettberg, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.



En el caso particular de los candidatos, Gaviria cambia el ajedrez de la campaña que se conocía hasta ahora y entra a disputar de frente con figuras que tienen perfiles similares. “Por ejemplo, como Sergio Fajardo o Juan Carlos Echeverry”, anota Sandra Botero, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad del Rosario, quien agrega que la vía elegida por Gaviria de recoger firmas puede cambiar.



“Se va a lanzar por firmas, pero si quiere tener una candidatura viable, va a tener que llegar a un acuerdo con alguien, bien sea la Alianza Verde o el Nuevo Liberalismo”, augura ella.

Esa posibilidad de ir de aquí a allá se explica porque Gaviria se mostró abierto a las posibilidades. “Trata de convencer tanto a la centroderecha, con un énfasis fuerte en la reactivación económica, entendida en términos bastante ortodoxos, y al mismo tiempo una agenda social muy fuerte para tratar de seducir a la centroizquierda, en particular en una agenda de ampliación de derechos sociales, acceso a la educación y salud”, argumenta Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario.



Un camino, sin embargo, que no será fácil. “Él tendrá dificultades para acercarse algunos sectores de centroizquierda que todavía no aceptan las posiciones y la gestión que tuvo cuando fue ministro de Salud”, dice Sebastián Líppez de Castro, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.



En su ideario, Gaviria muestra su experiencia técnica, que le ha servido para tener un evidente éxito profesional. Exministro de Salud de Juan Manuel Santos, exsubdirector de Planeación Nacional de Álvaro Uribe y rector de la Universidad de los Andes en estos tiempos, en su ideario expone que “las fallas del mercado coexisten con las fallas del Estado” y que “la igualdad de género es un atributo indispensable para una sociedad justa”.



Ahora le toca traducirlos para que el electorado se entusiasme. ¿Le alcanzará? “La fortaleza técnica es en el mundo electoral una debilidad dada su poca experticia como candidato y eso va a ser muy difícil”, concluye el docente Líppez.



