Mi propósito no es impedir la llegada de alguien: Gaviria sobre aspiración

Alejandro Gaviria, quien se venía desempeñando como rector de la Universidad de los Andes, oficializó este viernes su aspiración presidencial que iniciará con la recolección de firmas.



Su proyecto se centrará en generar oportunidades para los jóvenes, enfrentar la crisis climática y evitar la violencia.



"He trabajado en estos temas por muchos años. Sé que el Gobierno no va a resolverlos todos. Pero si puedes desatar una fuerza transformadora", señaló.



Seguidamente advirtió que su propósito "no es impedir la llegada de alguien. Mi campaña no va a ser contra nadie. No es una gesta personalista. Es, si se quiere, una invitación a un trabajo colectivo".



Para su campaña política anunció que no se enfocará en el miedo o la rabia, emociones que suelen utilizar los políticos en épocas electorales como parte su campaña, contrario a ello aseguró que prefiere "el sesgo por la esperanza. La invitación desde el discurso y desde el ejemplo, a ser mejores".



Despedida de los Andes

Gaviria, quien fue director de la Universidad de los Andes desde 2019 expresó unas palabras de agradecimiento a los estudiantes y los directivos de esta institución.



Me voy con tristeza, con la conciencia de que mi labor (aunque intensa) quedó trunca, pero sobre todo con gratitud.



Entre tanto, la codirectora del Banco de la República, Carolina Soto, esposa de Gaviria, presentó su renuncia al Presidente de la República.



