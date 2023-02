Durante la radicación de una contrarreforma de la salud presentada por Cambio Radical, el jefe de este partido, Germán Vargas Lleras, habló sobre la salida de Alejandro Gaviria del Gobierno.

Dijo que no debió haber renunciado a la universidad de Los Andes, donde era rector, y, mucho menos, hacer parte del gobierno Petro.



“El doctor Alejandro Gaviria nunca debió de haberse retirado de Los Andes, ni de haber sido candidato presidencial y de haber hecho parte de este gabinete”, comentó Vargas Lleras.



Cambio Radical presentó este martes en la Cámara de Representantes una reforma de la salud que espera aportar al debate y mejorar el actual sistema de salud, pero no destruirlo.



Agregó que el proyecto que radicó su partido sea tramitado estatutario y no ordinario, como el del Gobierno.



