Alejandro Gaviria, ¿nuevo aspirante a la Presidencia?

La baraja de candidatos a la Presidencia va en aumento. En la mañana de este jueves trascendió que Alejandro Gaviria habría comunicado a la universidad de Los Andes, en donde se desempeña como rector, su decisión de aspirar al cargo en las elecciones de 2022.

Gaviria habría dado un giro de 180 grados a su decisión que hasta hace unas semanas era de no aspirar.



"Algunas voces desde algunos sectores de la sociedad y la política han insistido en presentar mi nombre como posible candidato para las elecciones de 2022", dijo en su momento ante el Consejo Superior de la Universidad de los Andes.



Gaviria explicó en aquella oportunidad que esa situación que se le escapa de las manos se ha hecho particularmente notoria durante las últimas semanas, como resultado de la información difundida por diferentes medios de comunicación y en redes sociales, así como por las declaraciones públicas de algunos políticos.



Ante eso en aquella oportunidad argumentó: "Esa es la democracia. Quiero reiterar mi compromiso con la Universidad de los Andes y mi decisión de continuar cumpliendo, con plena conciencia y entusiasmo, con las funciones de rector tal como lo expresé el día de mi posesión".



Sin embargo, en los últimos días las voces que le han pedido que presente su nombre ha ido en aumento.



Así, por ejemplo, César Gaviria Trujillo, director del partido Liberal, ha reiterado que es la persona por la que él votaría.



“En el Partido Liberal hay un apoyo impresionante para Alejandro Gaviria, es que yo no he visto a nadie que diga que no, ni congresista, ni concejal, ni diputado. Todo el mundo acoge a Alejandro Gaviria como candidato”, dijo Gaviria Trujillo.



Así mismo, la representante a la Cámara Juanita Goebertus, también le dio su aval.



“Lo sensato es que la Coalición De La Esperanza, el Partido Verde y Alejandro Gaviria vayamos a una consulta en marzo de 2022 y lleguemos unidos a primera vuelta presidencial. No podemos repetir los errores del 2018. Lo vamos a lograr. Juntos podemos transformar este país”, dijo ella.



En las últimas horas, la baraja de candidatos a la Presidencia ha ido en aumento con el anuncio del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien le dijo a EL TIEMPO:



"Para efectos de la recolección de firmas tengo que iniciar ya", en referencia a su campaña.



"Es un mensaje de optimismo al país en estos momentos de dificultad. Más allá de que me apoyen o no algunas personas, lo importante es tener claro que los países atraviesan dificultades y que vamos a salir adelante. Vamos a pensar en la construcción de un futuro mejor, precisamente para atender tantos reclamos de quienes están insatisfechas y en el paro", argumentó el exalcalde a este diario.



