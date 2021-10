Con Coalición de la Esperanza no salió bien, no hay ánimo de unión: Gaviria

El aspirante presidencial Alejandro Gaviria planteó en la mañana de este jueves que no estará en la Coalición de la Esperanza y que, por el contrario, formará otra coalición de centro.



Le puede interesar: La CPI da cierre al examen preliminar sobre la situación en Colombia



A través de un video reitera que desde el primer día de su candidatura ha insistido en la necesidad de unir el centro político, de sumar fuerzas para construir una visión de futuro amplia e incluyente.

Dijo que ningún gobierno de los extremos políticos podría poner en práctica la agenda reformista que necesita Colombia. "No veo salida distinta que una coalición de centro amplia y fuerte", señaló.



Y a renglón seguido recordó que esta semana tuvo un encuentro con la Coalición de la Esperanza para buscar camino de encuentro, pero destacó que no obstante "la buena voluntad" de Humberto de la Calle y Juan Manuel Galan no salió bien.



"No encontré ánimo de unión, ni siquiera para una consulta en marzo", destacó el aspirante presidencial.



Dijo que será siempre muy difícil "unirse alrededor de una pretendida superioridad moral, y los señalamientos y la suspicacia".



"Quiero seguir trabajando en la construcción de un centro político incluyente, que represente el cambio y que al mismo tiempo se oponga a la gente del Centro Democrático, anclada en el pasado, y a las falacias de la izquierda radical y mesiánica que pretende cambiarlo todo sin plan, sin rumbo y sin método", agregó.



Para Gaviria, Colombia "quiere el cambio, no el suicidio" y, en ese sentido, dijo que no tenemos que escoger entre dos miedos.



El aspirante presidencial manifestó que Colombia requiere una agenda que nos permita recuperar la confianza y la seguridad, que renueve el compromiso con la paz y lo saque de la crisis actual, producto del gobierno y una pandemia terrible.



En ese sentido, propuso una agenda ambiciosa de reformas en la justicia, el empleo, las pensiones, el desarrollo rural y una política antidrogas y la sostenibilidad.



Finalmente, Gaviria anunció que trabajará en la conformación de "una consulta de centro" que se una alrededor de las ideas liberales, el reformismo democrático, la implementación de los acuerdos de paz y la moralización de la política.



Insistió en que su candidatura seguirá siendo independiente, "orientada por los principios que hice explícitos desde el comienzo, no hay renuncias, ni éticas ni programáticas", dijo.



También puede leer: Petro ataca al CNE y habla de renunciar a personería de Colombia Humana