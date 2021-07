Los coqueteos a Alejandro Gaviria para las presidenciales 2022

Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes y ministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se está convirtiendo en la carta que todos quieren tener para ganar la partida presidencial en 2022.



(Le puede interesar: Los candidatos que empezaron a buscar firmas para el 2022)

A pesar de no ser militante de ningún partido ni, por ahora, haber puesto su nombre a consideración para alguna elección en el país, el exministro está en boca de los sectores políticos, pues en los últimos meses ha recibido la invitación del expresidente César Gaviria y de sectores de la Coalición de la Esperanza para que se lance al ruedo presidencial.



(Vea también: ‘Ojalá podamos tener a Alejandro Gaviria para 2022’: Goebertus)



Y ahora la lista de ‘pretendientes’ del rector de la Universidad de los Andes sigue creciendo pues, según conoció este diario, el llamado ahora llegó de lo coalición del Pacto Histórico, que agrupa a sectores de centroizquierda.



Gaviria estuvo reunido en los últimos días con el senador de Colombia Humana Gustavo Petro, quien en el pasado le había ofrecido ser candidato a la Alcaldía de Bogotá a nombre de su movimiento y ahora le habló de la posibilidad de ser precandidato presidencial dentro del llamado Pacto Histórico. La respuesta de Gaviria, según se conoció, fue que por ahora no está interesado en poner su nombre a consideración.



(Le recomendamos: 'Vice' Ramírez se reunirá con secretario general de la ONU, Guterres)



Posteriormente, el que tocó la puerta, a nombre de esta misma convergencia, fue el senador Roy Barreras, quien tiene buena relación con Gaviria y con quien comparte afinidades intelectuales y además hicieron buena relación cuando el hoy rector fue ministro del gobierno Santos.



La propuesta fue concreta: que participe en la consulta que hará en marzo el Pacto Histórico. La respuesta del académico fue casi calcada a la que le dio a Petro: está concentrado en sus labores como rector de los Andes y por ahora prefiere el debate académico.



Sin embargo, hay sectores que insisten en que el ‘no’ de Gaviria no es tajante. De hecho, su nombre ha sido mencionado en medio de las discordias que tiene hoy la Alianza Verde, pues, según le dijo una fuente de la colectividad a este diario, “algunos en el partido quieren que nos unamos a la Coalición de la Esperanza, porque esto provocaría el aterrizaje de Gaviria; pero si nos vamos al Pacto Histórico, él no va a llegar allá”.



(Además: Indígenas alistan sus aspirantes presidenciales para el 2022)



Entre quienes promueven que la Alianza Verde se una a la Coalición de la Esperanza están figuras de renombre como Angélica Lozano y Juanita Goebertus, mientras que hay sectores más cercanos al Pacto Histórico, donde está Gustavo Petro, como el propio Carlos Ramón González, copresidente del partido, y congresistas de peso como Inti Asprilla.



En todo caso, la eventual llegada de Gaviria a la Coalición de la Esperanza no es tan sencilla, pues ya Jorge Enrique Robledo rechazó su nombre debido a las diferencias que tuvieron cuando el hoy rector fue ministro de Salud.



La otra puerta que desde hace meses tiene abierta en política el rector de los Andes es el Partido Liberal, donde el propio expresidente César Gaviria le ha hecho el llamado públicamente. Pero la respuesta ha sido la misma: no está interesado por ahora.

El no estar “interesado” ha sido tomado en realidad como un “no ha tomado la decisión”, como lo dijo este lunes la senadora Angélica Lozano, por lo que seguramente le seguirán insistiendo.



(No deje de leer: Petro y Fajardo se descalifican por propuestas económicas)





POLÍTICA