Alejandro Gaviria le dice sí a conversar con la Coalición de la Esperanza

El exministro y exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, quien anunció hace una semana su aspiración presidencial, aceptó este jueves la invitación que le hizo Sergio Fajardo para que se sentara a conversar con la Coalición de la Esperanza.

La información la confirmó el propio Fajardo, quien agradeció en su cuenta de Twitter a Gaviria por aceptar la invitación.



"Vamos a demostrar que se puede construir país. Gracias Alejandro Gaviria por aceptar la invitación a conversar con la Coalición de la Esperanza. Nos reuniremos en las próximas semanas", dijo Fajardo.



Cabe aclarar que esto significa, por ahora, simplemente sentarse a conversar, más no es un adhesión definitiva.



"La prioridad, por ahora, es el diálogo con la gente", informaron desde la campaña de Gaviria.



Esto se da a pesar de la molestia que había generado en algunos miembros de esta Coalición el elogio al aspirante presidencial y exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez en una entrevista con RCN Televisión, tras decir que podría ser parte de ese centro unificador.



Varios expertos coinciden en que si Gaviria, quien nunca ha incursionado en la política electoral, quiere tener opciones reales de llegar a la Casa de Nariño, debe buscar una coalición, y él es consciente de ello y se lo dijo a EL TIEMPO.



"La clave de esto es que el centro llegue unificado a la primera vuelta. Yo no tengo problemas en trabajar para otros. Esta campaña no es una gesta personalista, es un intento de unión y de mostrar que este país no es un fracaso sin atenuantes. Colombia va a ser un ejemplo para el mundo, en sostenibilidad, cultura, trato a los migrantes y desarrollo", le dijo a este diario hace unos días.



A ello agregó que está abierto a "las adhesiones respetuosas, que acojan los principios, que entiendan que los partidos deben también transformarse".



En esta Coalición se encuentran tres de los aspirantes presidenciales con mayor imagen favorable, según las últimas encuestas Datexco e Invamer: Juan Manuel Galán, quien además encabeza el Nuevo Liberalismo; Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Esto podría ser un arma de doble filo para Gaviria, quien no aparece en los primeros lugares de las encuestas y tendría que competir en una consulta con ellos.



POLÍTICA