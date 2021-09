¿Juanita Goebertus descarta ser fórmula vicepresidencial de Gaviria?

A una semana de que el exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, se lanzó a la campaña presidencial del 2022, los rumores de quién sería su eventual fórmula vicepresidencial empiezan a tomar fuerza.

Sin embargo, Goebertus dio fin a los rumores que señalaban que en los próximos días el también exministro Gaviria la iba a designar a ella en ese rol.



(Puede leer: Uribismo dice que Alejandro Gaviria frenó lucha contra el narcotráfico)



"Les puedo garantizar que no", trinó la parlamentaria.



Entre tanto, aún está pendiente la reunión que tendrá Gaviria con la Coalición de la Esperanza, conformada por Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, tras la invitación que esta le hizo para crear un "centro sólido".



Aunque el candidato único se definiría en una consulta entre ellos, si Gaviria gana eso podría cambiar el ajedrez y daría paso a una posible llegada de Goebertus como fórmula vicepresidencial.



Entre tanto, aunque no se conozca aún esa cara, Gaviria sí espera que sea ocupada por una mujer.



(Además: ¿En qué consiste la demanda de Nicaragua contra Colombia en La Haya?)



Goebertus, quien está encargada de la movilización ciudadana y la recolección de firmas para formalizar la candidatura del exministro de Salud, anunció el año pasado que no volverá al Congreso. ¿La razón? Según le dijo a este diario en diciembre del año pasado, quiere llegar al Ejecutivo.



"Creo que puedo contribuir más desde el Ejecutivo. El país necesita un nuevo gobierno, y quiero trabajar desde allí", sentenció.

Creo que puedo contribuir más desde el Ejecutivo FACEBOOK

TWITTER

Por ello señaló que trabajará en "contribuir a lograr esa coalición de centro y centroizquierda, para que seamos gobierno".



¿Se contentaría con que pensaran en usted para una vicepresidencia?, le preguntó María Isabel Rueda en la entrevista con EL TIEMPO, ante lo cual respondió: "No soy candidata presidencial. Lo que necesita en este momento el país es experiencia. Yo he tenido la fortuna de tener buenos maestros, me estoy formando en el servicio público, pero, sin duda, me faltaría muchísimo para asumir un cargo como ese. Creo que la fórmula vicepresidencial tiene que surgir de esa consulta interpartidista interfirmas y que, por lo tanto, quien asuma el cargo de candidato a vicepresidente (a) debería surgir de esos candidatos que compitan por la presidencia y que, por lo tanto, nos permita formar un gobierno de coalición".



(Le sugerimos: Así está la imagen de los aspirantes presidenciales para 2022)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET