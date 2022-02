Alejandro Gaviria, aspirante presidencial de la Coalición Centro Esperanza, retó a Gustavo Petro, candidato por el izquierdista Pacto Histórico, a un debate en la red social Twitter en donde, a propósito, ambos libran una confrontación tras la publicación de un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) que pone al país “en riesgo de padecer hambre aguda”.

“@petrogustavo hablemos de economía”, le dijo Gaviria. “Te invito a un debate en vivo por Twitter a partir de las preguntas que nos hagan los colombianos. ¿Mañana?”, lo desafío Gaviria.



Petro recordó, en su cuenta oficial, que en el debate de Semana (realizado junto con EL TIEMPO Casa Editorial) antes de este informe (en referencia al informe de la FAO), expresé que la importación libre de alimentos, dada la devaluación producida por la caída de valor de las exportaciones de carbón y petróleo, conducía a una espectacular alza del precio de los alimentos y a la hambruna”.



A reglón seguido, Petro recordó que en ese cara a cara, realizado el martes de la semana anterior, fue “interpelado" por "Alejandro Gaviria y dijo que la importación de alimentos era buena para el país y abarataban los alimentos y una parte del público de Semana lo aplaudió”.



“La realidad, escribió ahora Petro, demuestra que esta hipótesis neoliberal ha fracasado rotundamente.”



Gaviria, entonces, le respondió: “Gustavo. 7 millones de colombianos están en riesgo de inseguridad alimentaria este año según la FAO. Tu propuesta de subir los aranceles a la importación de alimentos sólo empeorará el problema. Seamos serios y responsables con las necesidades de la gente”.



“Con tres décadas de reducción de la importación de alimentos en Colombia y firma de TLCs que profundizan ese libre intercambio, Colombia llena de tierras fértiles, agua y cultura agraria, se acerca a la hambruna”, argumentó, por su lado, Petro.



“La teoría neoliberal ha fracasado estruendosamente”, aseguró el dirigente de la Colombia Humana.



Para Petro, “la explicación del hecho" de “la hambruna es que Colombia hizo lo mismo que Venezuela. La economía al depender del petróleo produce la llamada "enfermedad holandesa" produce una revolución que abarata al principio los alimentos importados y mata la economía agraria nacional.”



Para él, “cuando los precios del petróleo se desploman, las economías petroleras ya no tienen producción alimentaria nacional, se producen las grandes devaluaciones y toda la alimentación importada se encarece. La familia de bajos ingresos ingresa al hambre”.



“Lo que la pasó a Colombia frente al hambre es lo mismo que le pasó a Venezuela, porque las élites que han dirigido estos dos países, de derecha o de izquierda, han dejado depender al máximo sus economías del petróleo”, dijo Petro.



Gaviria tiene otra lectura de la situación y, según su propuesta política, la solución pasa por “menos aranceles y más desarrollo rural integral con enfoque territorial”, según escribió.



“Colombia importa principalmente maíz, soya y trigo. Si queremos sustituir estas importaciones debemos mejorar la productividad nacional, invertir y ayudar a estos sectores a aumentar su productividad”.



Gaviria, finalmente, dijo que “también propongo regular los precios de los insumos agropecuarios. Tengo la experiencia y el conocimiento para hacerlo porque implementé una de las políticas más audaces para regular precios de medicamentos", dijo.



"Esto no encaja bien con el rótulo de neoliberal que insistes en ponerme”, le dijo Gaviria a Petro.



Mientras la discusión continuaba en la red social entre ambos lideres políticos, el Gobierno Nacional de manera oficial informó que radicó en las oficinas de la FAO un comunicado para rechazar que Colombia haya sido incluido entre los países que están en riesgo de padecer hambre aguda.



“Debo reconocer que este informe nos tomó por sorpresa. En primer lugar, porque lo que se acostumbra internacionalmente es que estos informes que trabajan las agencias que tienen sede en el país siempre se discuten previamente con el Gobierno”, aseguró la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.



La canciller, además, cuestionó la metodología, el soporte fáctico y las fuentes que usó la FAO para emitir las alertas tempranas sobre los focos de inseguridad alimentaria. Y calificó como “francamente curioso” que otros países latinoamericanos no hayan sido incluidos en el reporte del ente multilateral, pese a que tienen problemas económicos, falta de transparencia en las cifras y “precariedad institucional”.



