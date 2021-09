Alejandro Gaviria inscribió su comité para recoger firmas

Alejandro Gaviria, exrector de la Universidad de los Andes y exministro de Salud, inscribió este miércoles ante la Registraduría su comité promotor para recoger firmas con el fin de inscribir su candidatura presidencial para 2022.

Hay que recordar que el plazo para el registro de la inscripción de candidatos por los comités de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco es hasta el 17 de diciembre de 2021, 30 días antes del inicio del periodo de inscripción de candidatos.



El comité inscrito esta mañana por Gaviria lleva por nombre 'Colombia tiene futuro', que marca la línea central de lo que será su campaña, en la que busca construir "una narrativa esperanzadora".



"Colombia necesita relatos distintos, una narrativa que nos una, que nos dé un sentido colectivo (...) Una campaña presidencial necesita magia y magia es lo que vamos a tener", indicó el exministro de Salud.



Uno de los retos que mencionó Gaviria es el del desempleo y la exclusión de miles de jóvenes del país. "Muchos jóvenes me han dicho que se quieren ir del país, eso no puede ser y nos vamos a encargar de que no sea".



Otros dos temas claves, según el exministro, son la lucha contra la violencia y la transformación productiva.



De acuerdo con la Registraduría, estos grupos significativos de ciudadanos deben recaudar, con plazo máximo hasta el próximo 17 de diciembre, un mínimo de 580.620 firmas válidas, pues cada rúbrica de respaldo debe ser verificada por los peritos del organismo electoral.



