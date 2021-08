Gaviria: fue 'un error' aplaudir a Carrasquilla en Banrepública

Marcha atrás. Alejandro Gaviria dice ahora que fue "un error" haber destacado la designación de Alberto Carrasquilla que hizo el Gobierno Nacional en el Banco de la República.

"Hermano, no he dormido bien estos días, era la cuarta entrevista, es un tema difícil, pues involucra mi esposa, improvisé una mala respuesta. ERROR. Nos pasa a todos", dijo Gaviria en un diálogo con un usuario en la red social Twitter.



"Estoy de acuerdo Carlos Andrés. He dado decenas de entrevistas. Muchos temas. Es difícil tener siempre capacidad de discernimiento. El repentismo lleva con frecuencia a los errores. Cometí un error. Saludos y gracias", argumentó.



"Alberto Carrasquilla es probablemente la persona que más conoce de política monetaria en Colombia", destacó en la mañana de este lunes Gaviria en una entrevista con La FM.



Hoy martes, sin embargo, Gaviria dio su primer giro en su naciente campaña electoral.



