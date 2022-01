Tras la ruptura, el enfrentamiento continúa. Alejandro Gaviria publicó un mensaje en el que retoma algunas de las frases que ha dicho contra Ingrid Betancourt, quien abandonó la Coalición Centro Esperanza y decidió irse en busca de la presidencia con su partido Verde Oxígeno.

Sin mencionarla, Gaviria dijo que “cualquier líder que quiera transformar a Colombia tiene que unirla. No lo puede hacer solo, va a tener que trabajar con gente que piensa distinto”.



Además, aseguró que “a posición moralista extrema, que divide al mundo entre buenos y malos, aunque puede ser rentable políticamente, no es buena para gobernar. Si uno divide para ganar no podrá ser un transformador”.



Para Gaviria, “el arte de la política es encontrar un balance, es ser fiel a los principios sin refugiarse en la pureza moral”.



“El mayor reto de un líder político en Colombia hoy, cuando los ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones democráticas es moralizar la política y al mismo tiempo no renunciar a la responsabilidad del cambio”, aseguró.



